Dlhodobý test: Škoda Kodiaq ponúka pohodlie, ale aj kus letargie

02.01.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Doobeda jazda po solídne rozblatenom teréne, na obed dlhá cesta s rodinou na dovolenku a večer vymetanie vysokohorských priesmykov. Ak má byť SUV dostatočne všestranné, ako vyplýva z jeho názvu, malo by zvládnuť všetko. A to všetko s prehľadom a bez veľkých kompromisov v každej z oblastí. Teória pekná, poďme ale zistiť, ako to všetko pristane Kodiaqu.