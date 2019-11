Test BMW 840d: Ako vlastne vyzerá luxus?

20.11.2019, 05:40 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Už dávno som nemal pri výjazde z parkovacej garáže takýto stres. Mnohí poznajú bočný východ z parkovacieho domu bratislavského nákupného centra Eurovea, kde roh steny, obrubník a zábradlie o trochu väčšie autá ako je Smart „lížu“ na milimetre. A BMW, v ktorom práve sedím by pokojne zhltlo tak zo dva, tri Smarty. Navyše spoza jeho volantu nevidím ani rodinu na prechode pre chodcov, nieto ešte čierno-žlté doobíjané obrubníky kdesi hlboko pod úrovňou 20-palcových diskov.

Za mnou sa kvôli slimačej rýchlosti vytvára kolóna, ale napokon sa to podarí bez ujmy, česť vodiča a panenskosť svetlomodrého luxusného GT je zachránená.

Vtedy mi skrsne myšlienka o luxuse. Dnes sú cesty slovenského hlavného mesta, ale aj plno ďalších európskych metropol plné drahých, veľkých SUV, ktoré sa v prípade potreby menia na plnohodnotné autá pre celú rodinu. Určené na diaľkové cesty na dovolenky, nosenie bicyklov, lyží a so schopnosťou vyjsť na najvzdialenejšiu chatu uprostred snehovej fujavice.

BMW 840dZdroj: TREND

Veľké kupé ostávajú v úzadí. Neslušne široké auto s dĺžkou limuzíny, kde mi pri každom nasadnutí za volant spadnú okuliare z hlavy, lebo si hlavou šuchnem o strop. Sedí sa na zemi a predné sklo je šikmo strihnuté, takže vnútorné spätné zrkadlo zakrýva všetko dianie kúsok vpravo od volantu. O výhľade dozadu môžem snívať a nebyť množstva kamier ako v klenotníctve, táto 8čka by bola obitá ako podomácky „postavené“ auto na dvore kdesi v malej dedine juhovýchodnej Ázie.

Rad 8 od BMW má ale bohatú históriu. V 90. rokoch sa po západnej Európe preháňali autá rovnakého označenia a rovnakej koncepcie. Vtedy ešte bolo moderné mať vyklápacie svetlá, čo dnes už žiaľ z hľadiska aerodynamiky ani bezpečnosti chodcov možné nie je. Potom bola dlhé roky pauza a nástupca prichádza až dnes.

BMW 840dZdroj: TREND

Na bočnej línii nechávam oči, tento pohľad patrí medzi najzaujímavejšie vôbec. Nízka strecha spôsobujúca problémy s nasadaním a vysadaním je charakteristická ako dlhý nekonečný profil. Ešte aj dvojica mriežok chladiča má primeranú veľkosť bez opuchu. Toto auto budí pozornosť.

Vnútri už také výnimočné nie je. S výnimkou mizerných výhľadov von je to moderné BMW, ktoré si ľahko možno zameniť s malou trojkou aj nadrozmerným X7. Interiér je samozrejme kvalitne spracovaný, hudba hrá ako sa na túto cenovú kategóriu patrí a displej je špičkou, čo sa týka zobrazenia i jednoduchosti obsluhy. Len tu chýbajú spínače na odpaľovanie rakiet alebo drahokamami vykladané držiaky pohárov na pravé šampanské. Chce to prosto viac odlíšenia od súrodencov.

BMW 840dZdroj: TREND

Jazdecky ale azda nič viac potrebné nie je. BMW 840d napriek svojej 1,9 tone dokáže v zákrutách celkom slušne čarovať, i keď podvozok je o niečo tvrdší, ako by som od auta takéhoto typu čakal. A to aj v komfortnom režime. V športovom ešte viac stuhne, prirodzene. A vtedy „nakopáva“ prevodovka, zadok sa pohráva a vyrovnáva stopu. Presne v zmysle dobrých mníchovských mravov.

Spustenie launch control pre odpich z miesta dá posádke pochybnosti o tom, že pod kapotou je nafta. Za zrýchlenie z nuly na stovku pod 5 sekúnd sa nemusia hanbiť ani onakvejšie športové autá. A tu je to ešte sprevádzané vcelku slušným hukotom, samozrejme umelo generovaným. Zvonku ale ľahko oklame okolie, že ide o veľkoobjemový benzín.

BMW 840dZdroj: TREND

Z pohľadu výbavy nie je čo riešiť. Adaptívny tempomat spolu s vedením v pruhoch, ovládanie gestami, vyhrievané lakťové opierky, automatické dovieranie dverí, dokonalé laserové svetlá a ďalších 20-tisíc eur len do príplatkov.

Verdikt

A to je asi ten luxus. Mať možnosť ukázať, že síce som tento najnovší kúsok moderného umenia na stene ozaj nepotreboval a len z neho utieram prach, ale mám ho. Môžem si to dovoliť. S tým rozdielom, že pozerať sa na 840d nie je za trest. Naopak, bočná línia je špičková a jazdné vlastnosti také dobré, ako si len od dvojtonového stroja možno vysnívať. Ok, interiér je trochu obyčajný, ale 8čka predstavuje návrat k tomu, čo sa kedysi považovalo za to viac – dvojdverové GT kupé.

Plusy Mínusy ojedinelý zjav malý interiér v pomere k veľkosti bohato vybavené horšie výhľady von drahé materiály a príplatky výkon a zábava za volantom

BMW 840dZdroj: TREND