Test BMW F 850 GS: Menšia a šikovnejšia

27.06.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Hovorí sa neskoro, ale predsa. S týmto heslom som až vlani po prvý raz okúsil čaro veľkej GSy, teda cestovného endura nazývaného BMW 1200 GS. Obrovský stroj so škuľavými prednými svetlami, ktorým sú posiate Alpy má síce medzi motorkármi rôzne posmešky, pravda je ale taká, že zanechal dojem. Motorka je to silná, pohodlná ako luxusné limuzíny a rovnako aj hltá stovky kilometrov. Jej mladší súrodenec sa porovnaniu nevyhne.

Už fotky dávajú tušiť, že sa nevyhne ešte jednému porovnaniu. Vo vyhotovení Rallye so zlatými kolesami, modro-červeno-bielymi doplnkami a vysokým zdvihom nepripomína nikoho iného ako ďalšie legendárne meno – Honda Africa Twin. Takže tu máme ambiciózny stroj strednej triedy s chuťou dobiť najvyššie poschodia cestovných endúr a bez hanby sa obzerať aj v tom najlepšom z kategórie náročného terénu.

Veľké sústo si si pred seba postavilo BMW, obhajoba nebude ľahká.

Prvý dojem v podzemnej garáži je sľubný. 850ka postavená vedľa väčšieho súrodenca sa nijako nestráca, no pritom sa na ňu posadím bez rebríka ako je to potrebné na veľkú GSu. Má moderné asymetrické svetlá, veľký zdvih medzi predným kolesom a blatníkom a pritom suverénne odkazuje na svoju históriu. Širokánske kufre po bokoch i dokonalé spracovanie detailov potešia oko.

BMW F 850 GSZdroj: TREND

Bezkľúčové štartovanie prináša ľahké sklamanie zo zvuku. Veľký a výrazný stroj by si zaslúžil o niečo charakteristickejšie brblanie, navyše v prípade, že má príplatkový Akrapovič. Ide o jedinú pripomienku výkonov dvojvalca, ktorý nedosahuje ani 100 koní. BMW, tu nabudúce prosím pridať.

A odtiaľto je to už všetko v najväčšom poriadku. F 850 GS má taký pohodlný posed, ako si len možno z tejto rady mníchovskej značky predstaviť. Stovky kilometrov v jednom kuse sú na nej absolútnou pohodou, rovnako aj diaľničné rýchlosti či mierne nad ne. Tam, kde konkurencia na kufre lepí nálepku upozorňujúcu na max rýchlosť 130 km/h, tam lepí BMW 160. Neviem, či by to prešlo u policajtov, keby ma pri tejto rýchlosti namerali.

BMW F 850 GSZdroj: TREND

Jazdca teší bohatá výbava. Pravda, od stroja strednej výkonovej triedy za vyše 17-tisíc eur ani nič iné nemožno čakať. Vyhrievané rukoväte, tempomat či dokonalý centrálny displej motorky potešia. Rovnako aj slušná nádrž v kombinácii s nízkou spotrebou, kde zľahka prekročíte 250 kam a viac. A na nočné cesty mimoriadne silné LED svetlá spolu s hmlovkami. Ani nepotrebujem diaľkové, nevýhodou je, že každé druhé protiidúce auto vyblikáva.

Jediná výčitka smeruje k otrasnej navigácii – Garmin sa jej grafikou i ovládaním vrátil niekedy do prelomu milénia a k inak prémiovému zvyšku motorky pasuje asi ako autorádio na kazety do najnovšieho BMW 7.

BMW F 850 GSZdroj: TREND

Pohodlie je pri dlhých cestách najlepšou vlastnosťou 850ky. Podvozok je poddajný, niekedy sa mi zdal až vyslovene mäkký, až kým si som si nezvykol, že mu to ani v zákrutách nijako neublížilo. Terénne pneumatiky sú trochu hlučné a ich vlastnosti v daždi sú otázne, no zasa sú na nezaplatenie v teréne. Aj vďaka najväčším stupačkám, aké som na motorke videl si priam pýta postaviť sa za riadidlá a vziať ju do najťažšieho terénu, kam si trúfnete.

Poľom preletí akoby sa nič nedialo. Rovnako aj cez kaluže, menšie či väčšie kamene a štrk. Treba ju držať v otáčkach, mimochodom vyšších ako je zvykom, hlbšie pod 2500 už začínajú vibrácie, a potom zvládne zrejme všetko, najmä s týmto dezénom.

BMW F 850 GSZdroj: TREND

Verdikt

Mníchovčania obhájili. 850ka nestráca nič z kúzla veľkej cestovnej GSy, dokonca k nej prináša trochu žiadanej obratnosti v meste či pri nízkych rýchlostiach. Má jej čaro, jej pohodlie a kým veľkého súrodenca som si netrúfol prehnať náročnejším terénom, jej malý a ľahší brat sa doň pýta. Áno, občas som chcel viac výkonu, ale zastaranú navigáciu má aj 1200ka, a tak sú jej nevýhody prakticky zanedbateľné. 850ka nie je lacnejšou odnožou veľkej GSy. Je to plnohodnotný model, ktorý môžete chcieť rovnako ako ostatné. A to je pre ňu najväčšia pocta.

Plusy Mínusy samostatný model, žiadna lacnejšia náhrada veľkej GS zastaraná navigácia spracovanie a bohatá výbava chcelo by to výraznejší zvuk pohodlie a terénne schopnosti

BMW F 850 GSZdroj: TREND