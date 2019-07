Test BMW K 1600 GT: Šesťvalcový obor do nečasu

18.07.2019, 05:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Za sklom prilby prší. Nie je to romantický dážď, aký sa dobre sleduje kdesi večer z prístrešku pri pohári vina. Je to prudký nárazový lejak spôsobujúci, že občas zájde aj rovno do prilby, veľké kvapky si nevystačia so zošuchnutím sa po vonkajšom okraji skla. Pre neúnavnú prietrž mračien v okolí Štiavnických vrchov mám aj zopár ďalších, na toto miesto nie najvhodnejších prívlastkov, a tak všetky ostali uzavreté vnútri prilby.

Jedno si však neželám viac ako iné – aby tu so mnou ostala K 1600 GT. Obrovský sebavedomý stroj, ktorý spoznať z diaľky, jeho elektricky nastaviteľné predné okno, ktoré by si zaslúžilo samostatný stierač a kapotáž, z ktorej by pri objednávke na náhradné diely bolo možné postaviť malé mestské auto. A motor, výnimočný netradičný motor.

Priznám sa, ešte pred pár týždňami som túto motorku nevedel zaradiť. Príliš veľká, aby si mestskí policajti nevypýtali pokutu za parkovné v centre mesta, príliš ťažká, aby som si ráno privstal a šiel sa previezť na priesmyk. Veľmi elegantná na bláznenie sa v teréne za chalupou. A pritom nezdravo silná so šiestimi valcami, čo je samozrejme unikát vo svete motoriek.

Treba si ju predstaviť ako masívne kupé GT medzi autami. Ešte nikdy sa mi tak nechcelo ísť po diaľnici, ešte nikdy nebolo zmoknúť také pohodlné. BMW vytvorilo cestovný stroj, ktorý na akomkoľvek papieri nedáva zmysel (ani v kalkulačke s cenovkou vyše 27-tisíc eur), ale stačí ho prehnať pár sto kilometrov a začne to všetko do seba zapadať.

Obrovská váha? Viac než tristo kilogramov je neohrabaných najmä na parkovisku a v tesných podzemných garážach. Pri rozbehu pomáha elektronická spiatočka, v kopci zasa automatický brzdový asistent. A niekoľko hodín jazdy jazdca dostanú do obrazu, pochopí ako na ňu. Napríklad, že sa s 1600 GT netreba nijako jemne obracať na mieste, ale prosto si nájsť veľký kamiónový pľac.

A keď sa rozhýbe stojí to za to. Šesť valcov je podľa očakávania tak hladkých, že z niektorých križovatiek nevedomky odchádzam na trojke. Prakticky neviem, čo je zaradené, motor s výkonom hot hatchu (160 koní a 175 Nm) ťahá neustále rovnako a červené pole okúsim len zo zvedavosti. Jeho zvuk nie je vôbec komótny ani ťažkopádny, je hutný a silný. Budí rešpekt.

Má úplne iný charakter ako udrncané dvoj- či štvorvalce. Je to tak trochu aristokratické aj spoza širokých a ďaleko dopredu posunutých riadidiel. S prižmúrením oka by som mal pocit, že vládnem aj tomu blesku, ktorý udrel až nezdravo blízko. Nebyť silného bočného vetra tlačiaceho ma do hlbokej a jazerom naplnenej koľaje. Aj v týchto podmienkach sa možno o motor oprieť, vyšší stupeň, nižšie otáčky a režim do dažďa. K tomu spoľahlivé a presné rýchloradenie bez spojky.

Keď cesta oschne a zákruty medzi Krupinou a Levicami začnú baviť, K 1600 GT sa mení. Stále je veľká a zatočenie nie je také telepatické ako v o polovicu ľahších strojoch, ale náklony aj prehadzovania zo strany na stranu jej idú neveriacky dobre. Len na brzdy treba myslieť a často zasahujúce ABS mi to rado pripomína.

Najväčšou brzdou takejto jazdy je podvozok. Ak sa cesta vlní, BMW má tendenciu ňou skôr preplávať než sa naplno zahryznúť. Ak ešte viac pritlačím, začne ukazovať, kam patrí a na čo bolo postavené. Na dlhé jazdy kontinentmi, nie bláznenie sa v zopár zabudnutých zákrutách. Tomu zodpovedá aj obrovská nádrž, pri dosiahnutej spotrebe 5,5 litra na 100 kilometrov hravo aj 400 kilometrov.

A výbava samozrejme. Rádio, bezkľúčový štart, elektronicky nastaviteľný podvozok, veľké kufre, drobné odkladacie priestory po bokoch, vyhrievané riadidlá i sedadlo. Silné adaptívne svetlá nasvecujúce zákruty, neprehliadnuteľné hmlovky. Táto motorka s výnimkou otrasnej navigácie nenechá majiteľa v štychu, že by túto kúpu doma nevysvetlil. Peniaze vidno na každom gombíku, každom záhybe i lakovaní.

Verdikt

Neveril som, no zistil na vlastnej koži. V živote je množstvo krajších vecí ako zmoknúť na motorke, ale keď to už musí byť, zvoľte si na to K 1600 GT. Okrem navigácie predo mnou hravo obháji tých 27-tisíc, a to sa môžeme sústrediť len na výbavu a kvalitu spracovania. Keď príde reč na unikátny motor, pohodlie na stákilometrové trasy denne či komfort pre dvoch, mám k nej ešte o to väčší rešpekt.

Plusy Mínusy obrovská dávka pohodlia pri ostrejšej jazde už cítiť limity zaujímavý a pohotový motor "natlačené" výbavou všestrannosť

