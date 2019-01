Test BMW X4: Pod kožu sa dostane až po čase. Ale poriadne hlboko

24.01.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Už si ani nepamätám týždeň, kedy by som nečítal o ďalšom novom SUV. Zaplavujú trhy v Európe aj Číne a nech sa tomu internetové diskusie aj motoristickí žurnalisti bránia, názory majiteľov sú v nepriamej úmere. BMW je jedným z priekopníkov – jeho model X5 z prelomu milénia najprv trochu neisto, ale potom jednoznačne ukázal cestu aj konkurencii.

Čas plynul a cez menšie SUV, kupé SUV a luxusné SUV sme sa prepracovali do situácie, kde má každý výrobca niekoľko podobných modelov. BMW v novej X4 kombinuje snáď všetky vlastnosti – je to SUV, je stredne veľké, je to kupé s menším kufrom i priestorom na hlavu. A zároveň je na svoju veľkosť poriadne drahé, veď len príplatky tvoria polovicu celkovej ceny. Konkrétne stojí 76-tisíc eur.

Ako prvé sú predsudky

Prvé spoznávanie sa je o predsudkoch. Napriek prémiovej cenovke je pod kapotou len dvojlitrový štvorvalec. Zvuk motora trochu prifarbený, kupé línia strechy s obmedzeným priestorom na hlavu vzadu. Typický BMW interiér, aký poznáme už dlhé roky a „show off“ hračky, ako sú napríklad nenápadné písmená X na vnútornej strane rohov dverí či podsvietenie auta vychádzajúce priamo spod prahov. Otravná nutnosť po každom štarte odkliknúť informáciu o nedostatku náplne v integrovanej voňavke. A nezmyselne veľký a nepraktický kľúč s displejom.

Nová X4 môže svojou nafúkanosťou odrádzať, podobne ako to dokázala X6 v predošlých generáciách.

Ale prichádzajú ďalšie vnemy. Materiály, hoci dizajnovo jednoduché, na dotyk a ovládanie sú špičkové. Papierovo nevýrazný motor ožíva a jeho zvuk pripomína šesťvalec. Čo na tom, že to zrejme nebude úplne prirodzené, uši sa spokojne nechajú oklamať.

A dizajn. Tam, kde bol predchodca zastaraným pokusom o štýlové kupé vychádzajúce z odchádzajúcej generácie, tam novinka hviezdi. Zatiaľ nemá gigantickú prednú masku, akú dostávajú najnovšie modely, a tak predok nepôsobí natoľko vulgárne ako nová X7 či podľa prvých snímok limuzína 7. Zadná partia nepripomína nič, čo bolo doteraz v rade BMW k dispozícii a pripomína konkurenčný mercedes GLC kupé, i keď v Mníchove to zvládli lepšie.

Oproti minulosti pôsobí ďaleko hodnotnejšie a nezaujatý X4ku ľahko priradí o triedu vyššie, až na postavenie X6, veď rozmerovo sa tej prvej podobá.

Trochu tradičné, trochu vylepšené

Posed vnútri ďaleko viac než strednú veľkosť pripomína tie najväčšie SUV. Masívnu kapotu s výstupkami vidno spoza volantu a rozmery X4 pri parkovaní a manévrovaní v úzkych uličkách vyžadujú zvýšenú pozornosť. Veď oproti prvej generácii X6 kratšia len o 10 centimetrov a užšia len o 7. Medzigeneračné nárasty v priamo prenose.

A ukazuje to aj priestor. Vpredu nie je dôvod sťažovať sa, vzadu je to prirodzene na hlavu aj nohy trochu horšie. Ale povedal by som, že porovnateľné s väčším súrodencom z rodu kupé SUV.

Rozmiestnenie prvkov je ešte tradičné, nie je to nový interiér po vzore X5. A tak možno čakať „len“ vylepšenie materiálov a zapracovanie množstva hliníkových prvkov či drobných svetiel. Najnovší iDrive považujem za najlepší infotainment systém medzi konkurenciou, a hoci dnes je ho možné ovládať aj dotykovo, netreba si zacapkať displej. A pribudlo aj ovládanie gestami, i keď zatiaľ len zdvihnutie či odmietnutie hovoru, hlasitosť a prepínanie staníc či pesničiek.

Akokoľvek boli BMW v minulosti vnútri skôr obrazom tradície a desiatky rokov používaných riešení a materiálov, dnes sa konečne posunuli do súčasnosti. A platí to aj o výbornom audiosystéme Harman Kardon, ktorý za niečo vyše 800 eur svojim prejavom pripomína ďaleko drahšie Bowers & Wilkins či Bang & Olufsen.

Jazda na výbornú

Hoci majorita zákazníkov to nepotrebuje, BMW ctí špičkové jazdné vlastnosti. Stačia prvé metre a z každého pohybu X4ky cítim, že má chuť jazdiť a hltať zákruty. Vonku zúri snehová metelica a ja vypínam ESP. Kupé SUV s váhou 1,8 tony na snehu preferuje zadok až do takej miery, že mi v niektorých zákrutách uniká do strany viac než by som čakal.

Tam, kde konkurencia nastavuje autá na bezpečnú a nudnú jazdu, tam sa v Mníchove odviazali. X4ka chodí bokom z jednej zákruty do druhej, oveľa viac než neutrálne Subaru STI pripomína športovú zadokolku a na to treba aj myslieť pri kontrovaní. Dokáže sa točiť namieste, hoci konkurenčné SUV sa len mierne šmýkajú vo veľkom kruhu. A keď okolo fotografa v dvojmetrovej vzdialenosti robím „donuty“ ako ma to naučili videá Kena Blocka, neviem či sa smiať alebo udivene zírať na schopnosti BMW. Páni, toto sa podarilo.

Ale aj monotónna cesta po diaľnici či presuny po meste sú príjemné a dávajú jasne najavo cenu auta. Spomínaný šesťvalcový zvukový prejav motora je doplnený hladkým osemstupňovým automatom. A hoci papierové parametre a výkony sú úplne identické s dlhodobo testovanou Škodou Kodiaq, tak pocitové zrýchlenie a ochota jazdiť svižne je u BMW od koncernových SUV skupiny Volkswagen vzdialená asi tak, ako je ich vzájomná cenovka. Aj komfort jazdy je hodný prémiovej značky.

To všetko pri spotrebe 7,6 litra na 100 kilometrov.

Verdikt

Je to miniatúrna diera na trhu, ale je. Ak hľadáte stredne veľké kupé SUV s prémiovou cenovkou, ktoré vás pri troche snahy naučí na snehu robiť „donuty“ ako ich poznáte z YouTube videí, nehľadajte ďalej. Nové BMW X4 to dokáže a čo je azda najväčšie prekvapenie, aj s dvojlitrovým dieselom. A ako bonus dokáže aj reprezentovať majiteľa a v každom detaile obhájiť svoju cenovku. Síce práve reprezentatívny bonus bude tým, prečo ho prakticky všetci zvolia, nás ostatných môže tešiť, že to je zároveň kus dobrého jazdeckého auta. Zabudnite na prvý nafúkaný dojem.

Plusy Mínusy radostné jazdné vlastnosti imidž odhlučnenie menej miesta vzadu komfortný podvozok bohatá výbava

