Test BMW X7 M50d: Toto nafúkané SUV stále nemá dosť

12.09.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Prvý dojem spoza volantu je ako šoférovať obrnený transportér prerobený firmou pracujúcou na obytných prívesoch. BMW X7 je obrovské a jeho charakteristická črta – obrie ľadvinky, toľko diskutovaný prvok najnovších modelov značky na ňom nedominujú až tak ako inde. Nekonečná predná kapota, vzdialený výhľad dozadu a šestica sedadiel v testovanom aute len umocňujú pocit veľkosti.

BMW je dnes v úplne novej ére. Nikdy nemalo v ponuke čosi podobné, nikdy sa nesústreďovalo na najväčšie a najluxusnejšie SUV. Ale dnes, v dobe, kedy chrlí jeden model za druhým prakticky každý mesiac, a kedy Mercedes spolu s Range Roverom už niekoľko rokov dominujú na trhu SUV limuzín, Mníchovčania si to nemohli nechať ujsť. A tak vyrobili čosi, čo nemá nič spoločné s ich doterajšími skúsenosťami. Ako to zvládli?

Veľké a výrazné

Kedysi to boli malé športové autá, limuzíny tesnejšie než tie zo Stuttgartu so športovejšími podvozkami, sústredné na zopár vychytených modelov. Dnes už oficiálna webstránka BMW pripomína ponuku online supermarketu, kde preskrolovať sa až na spodok je práca hodná dvojitej kávy. X7 je úplne na spodku, tesne pred športovými modelmi. Pritom s najsilnejším dieselom od nich parametrami nemá ďaleko.

BMW X7 M50dZdroj: TREND

Zvonku je obrovské, vysoké aj široké. Jeho rozmery sú zjavné na úzkych slovenských cestách, v okolí Manínskej tiesňavy, kde ma oproti idúci autobus posiela pravým okrajom auta až kdesi do priekopy. Na dĺžku má viac než päť metrov, na šírku bez zrkadiel rovné dva. Kus na fotografiách má obuté 22-palcové disky, ktoré v pomere k zvyšku nevyzerajú nejako priveľké. Pritom starší hatchback si vystačí aj takmer s polovicou.

Vzhľad je agresívny, nafúkaný a všetkým ukazuje, kto tu šéfuje. Určite si nájde cieľovú skupinu, pri pohľade naň sa mi ale derie do úst slovko nesympatický.

BMW X7 M50dZdroj: TREND

Dokonalý komfort

Lenže potom nastupujem, resp. vyliezam dnu. Kožou obšitá palubná doska, čiernou alcantarou pokrytý strop, charakteristická vôňa (i keď na chýbajúcu kazetu voňavky pred každým štartom auto otravne upozorní), len tie najlepšie displeje a detaily ako je radiaca páka s kryštálovým efektom. Masážne sedadlá, vyhrievané lakťové opierky, presklená strecha a elektrické nastavovanie všetkého tu majiteľa rozmaznávajú ako v limuzíne. Na konci sveta chcem sedieť tu.

Čo ale iné čakať pri cenníkovej cene 140-tisíc eur s daňou. X7 je až na TV tuner vybavené azda maximálne, ako je vôbec možné, dokonca aj konfigurácia sedadiel po dvoch v každom rade pripomína limuzíny. Každé z tých sedadiel sa ovláda aj sklápa elektronicky, len v kufri je toľko tlačidiel ako v 90. rokoch v malom hatchbacku. Tiež si môžem pri nakladaní ťažkých predmetov znížiť podvozok, na nezaplatenie sú dokonalé laserové svetlá s dosvitom 600 metrov.

BMW X7 M50dZdroj: TREND

A keď už inžinieri mali dosť, prišiel šéf a povedal, ešte pridajte – „es ist nicht genug, ich will mehr!“. A tak možno z miesta vodiča samostatným tlačidlom posúvať zadné sedadlá, čo je po gombíkoch bez funkcie na volante od Citroënu adeptom na titul najzbytočnejšieho tlačidla.

So štyrmi turbami

X7 má pod kapotou najnovšiu evolúciu jedného z najbláznivejších naftových motorov. Dnes to znamená šesťvalec so štyrmi turbami a výkon 400 koní. M50d s obrom hýbe, akoby bol o polovicu menší. Kombinácia s hutným zvukom napodobňujúcim medvedie bručanie dáva rešpekt posádke aj okoliu. BMW sa hýbe vpred s noblesou, napriek zrýchleniu na stovkou niečo vyše piatich sekúnd to nie je bláznivá streľba z praku, omnoho viac pripomína chod ďaleko väčšieho a kultivovanejšieho motora.

BMW X7 M50dZdroj: TREND

Silu má stále, či hovoríme o mestských rýchlostiach alebo zrýchľovaní ďaleko za povolenými diaľničnými limitmi. Neskorú odozvu nijako nepozná a v kombinácii s hladkým osemstupňovým automatom je to dokonalá kombinácia pre dlhé cestovanie. Pri dosiahnutej celkovej spotrebe 9,8 litra na 100 kilometrov.

O cestovnom komforte ani nie je potrebné sa zmieňovať, vo všetkých režimoch je podvozok pohodlný, ako by som sedel v luxusnej limuzíne s rozdielom, že má väčšie náklony zo strany na stranu. Vidno, že nebol pripravený na úzke slovenské cesty s prepadnutým profilom na krajnici, lebo tam sa X7 rozhúpe až príliš. A ak auto prepnem do športového režimu, viem si s ním užiť aj zopár zákrut a spod medvedieho kabáta začne presvitať staré dobré BMW, ako máme všetci nadšenci radi.

BMW X7 M50dZdroj: TREND

Verdikt

Akoby X7 stále nemalo dosť. Nestačia mu dve turbá, má štyri. Nestačí mu jedna presklená strecha, potrebuje dve, nestačí manuálne sklápanie sedadiel, potrebuje elektrické a ešte aj z miesta vodiča. Namiesto 20-palcových kolies má 22. Nemá LED svetlá, ale laserové a maska pripomína viac karikatúru z Photoshopu, než že to ozaj mysleli vážne. Ak padnú trhy západného sveta a stúpne nezamestnanosť, v tomto aute chcem sedieť a mať svoj pokoj, len nechcem v ňom byť videný.

Plusy Mínusy nesmierne bohatá výbava imidž komfort pri jazde ťažšia manipulácia v meste pohodlná a obrovská kabína výkony štvorturbového diesla

BMW X7 M50dZdroj: TREND