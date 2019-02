Test Hyundai Tucson 1,6 benzín: Najpredávanejšie SUV potrebuje naftu

07.02.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Pred piatimi rokmi som testoval Hyundai ix35 a spomínam naň ako na neohrabaného medveďa. Navonok veľké SUV s oblými tvarmi malo pod kapotou letargický naftový motor a ešte unavenejší automat. Keď som ho vzal na priesmyk neďaleko rakúskeho Eisenstadtu, nakláňal sa, akoby mu bolo nevoľno. Hyundai sa nemusel veľmi narobiť, aby vyrobil lepšie auto.

Ale podarilo sa to na jednotku, veď Tucson trhá rekordy predaja a za vlaňajšok je u nás najpredávanejším v triede. Je o toľko lepší ako predchodca (ktorý bol mimochodom vďaka pomeru cena/výkon na našich cestách tiež obľúbený), že majú spoločný asi len znak na kapote. Je to ako pozrieť sa na svoju uhrovitú fotku z puberty. „Staré dobré časy“ nikdy nezneli horšie.

Teraz tu mám Tucson po facelifte v atraktívnej modrej farbe a na veľkých kolesách, na pohľad sen každého SUV nadšenca. Vynovený predok, odlišné detaily masky, zásadne prepracovaná palubná doska.

Kde iné automobilky po prvých rokoch výroby len zmenia grafiku svetiel a pridajú pár nových funkcií infotainmentu, to sa v Hyundai pochlapili. Veľké zmeny pritom nebolo treba, ale pomohli, SUV sa viac podobá na svojho veľkého brata Santa Fe.

Kozmickú loď ale z neho facelift neurobil, takže ak vás Tucson nezaujal predtým, po facelifte na to žiadny neodolateľný dôvod nedáva. Presun displeja z palubnej dosky „na“ ňu, tým asi nebude.

Hyundai TucsonZdroj: TREND

Príjemná, no drahá jazda

Testovaný kus je až na benzínový motor klasická ponuka. Pohon všetkých kolies, stredne veľký kufor, akurát priestor pre cestujúcich, logicky postavená elektronika a slušne fungujúce asistenčné systémy.

Ako to jazdí? Podvozok je pohodlný a slušne utlmený. Testovaný kus má najazdených takmer 20-tisíc kilometrov a spod kabíny nepočuť žiadne pazvuky či vŕzgania uprostred tuhej zimy, čo sa napríklad o dlhodobo testovanom Kodiaqu nedá povedať.

Tucson nemá adaptívny podvozok, ale s benzínovým motorom pôsobí ľahko a nezdá sa, že by potreboval špeciálne režimy tlmičov. Naladením je to vyslovene mestské auto, v rýchlostiach do 90-100 km/h sa cíti najlepšie.

A keď nachádzam na severe Slovenska opustenú zasneženú cestu medzi dvoma malými dedinkami, Hyundai zrazu baví. Stabilizačný systém síce nemožno úplne vypnúť, ale pri podržaní tlačidla sa dostatočne stiahne do úzadia.

Pri zapnutí trvalej uzávery stredného diferenciálu (pohon všetkých kolies 50:50) viem zákruty prechádzať každým razom rýchlejšie a s presnejšou kontrou. Kontra nie je veľká, na X4 sa to nechytá ani náhodou, no chuť ísť vpred kontrolovaným šmykom je nečakaná.

Hyundai TucsonZdroj: TREND

Zároveň je to jediný moment, kedy oceňujem malý benzínový motor. Oturbená 1,6-ka sa šplhá do otáčok a sedemstupňový automat v manuálnom režime jazde pomáha a motor nechá vytočiť vysoko. Závratný výkon nečakať, ale na tejto ceste je jej 177 koní akurát na prvých niekoľko testov zábavnosti a bezpečnosti pohonu.

No pri zúčtovaní už dôvody na radosť nedáva. Dosiahnutá kombinovaná spotreba na úrovni 10,7 litra na 100 kilometrov je z ríše stákoňových športových áut, a žiaľ v praxi dokazuje nezmyselné tlačenie na downsizing a papierové znižovanie emisií. Áno, benzín je tichý, rýchlo sa zohreje, ale bežné mestské zimné jazdy za 12-15 litrov na 100 chce asi málokto financovať.

Na záver niektoré praktické detaily. Tucson je výborne vybavený, veď odvetrávané predné či vyhrievané zadné sedadlá dnes má v tejto triede málokto, a keď, tak za tučný príplatok.

No viac by som ocenil otváranie kufra mávnutím nohy pod nárazník, než čakať s taškami v rukách, kým sa kufor otvorí sám – ak mám kľúč vo vrecku a stojím za autom. Tiež by kufor mohol byť väčší a chýbajú mu riešenia na uchytenie batožiny. A predná a zadná kamera majú vážne otrasné rozlíšenie.

Hyundai TucsonZdroj: TREND

Verdikt

Napokon, po stovkách kilometrov na to prichádzam. Tucson je objektívne výborné auto. Je bohato vybavený, akurát priestranný, jazdí príjemne a dokonca ma pobavil na zasneženej ceste. S dieselom by bol zrejme aj úsporný. Jeho štvorkolka zvládne chalupárske nástrahy s istotou a deti bezpečne rozvezie do škôlok a škôl, nech je v Bratislave aj kalamitný centimeter snehu. Niečo mi tu však chýba.

Na konci sú totiž dva typy áut – jedny, ktoré budete milovať za ich ľudský charakter, kombináciu dobrých vlastností aj tvrdohlavosti a niektorých nepodarkov. Potom sú druhé – dobre postavené, na papieri presne také, aké potrebujete a za slušnú cenovku. Tucson patrí do tejto rozumnej kategórie. Neviem, či pri ňom nastane ten moment, že ho chcem a neviem bez neho žiť. Skôr ostane v rovine dobrého služobníka.

Plusy Mínusy bohatá výbava vysoká spotreba slušný pomer cena/výkon chýba viac praktických riešení kultivovaný motor

Hyundai TucsonZdroj: TREND