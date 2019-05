Test Kawasaki H2SX SE: Stroj času

16.05.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Rešpekt je správne slovo. Ani som ho nemusel dlho hľadať pri pohľade a najmä započúvaní sa do čerstvo naštartovanej Kawasaki v jedno studené májové ráno. Počasie vyzerá viac na neskorý október než pokročilú jar a silný nárazový vietor nedáva veľa istoty. Tmavozelený masívny stroj s trochu nepodareným dizajnom predku, ktorý pripomína rozpučeného buldoga ale dáva tušiť nevšedné zážitky.

A ten zvuk. Z temne tmavého výfuku Akrapovič so zdvojenou koncovkou vychádza prvé sekundy hustý oblak a jeho vysoký voľnobeh, dlhé ťažkopádne štartovanie a hádajúce sa kovové súčiastky vnútri pripomínajú viac mnohostokoňový štvorkolesový superšport než uhladenú cestovnú motorku. Až malý nenápadný nápis Supercharged na boku motorky prezrádza, odkiaľ pochádza toľko divočiny.

H2SX je strojovňa, je to ako prestúpiť z moderného tichého elektromobilu do poctivého amerického muscle caru zo sedemdesiatych rokov. Pred domom zaparkovať Teslu a potom nastúpiť do bláznivého kompresorom prepĺňaného Dodge Challenger Hellcat. A toto má byť akože cestovný stroj schopný zobrať dvoch cestujúcich na cestu naprieč Európou?

Ako lepšie sa o tom presvedčiť, než japonskú mašinu zobrať na poriadny jednodenný výlet. Po južnej Morave, na známe Buchlovské kopce, ale aj vinárske oblasti ako je Čojč, Mikulov, Valtice, Lednice. Plánovaných 350 kilometrov so všetkým nástrahami ciest ju preverí po všetkých stránkach.

Sedí sa na nej pohodlne. Dočiahnem komfortne na zem, len predné koleso a zatáčanie vyžaduje trochu viac zvyku. Akoby sa jej nechcelo zatočiť, čo súvisí aj s obrovskou šírkou, za ktorú by sa schovalo nejedno ročné dieťa. Pri každom pohľade z nej idú svaly, jej kombinácia zelených a čiernych liniek spolu s LED svetlami sú ako premotivovaný kulturista.

Pár desiatok kilometrov a zvykáme si na seba. Voľnobeh sa ustálil na rozumnej úrovni a ak ju držím v otáčkach len niekoľko tisíc, šialený kompresor potichu oddychuje. Predbiehanie z nízkych otáčok je hračka, veď „liter“ je to tak či tak a Kawasaki sa dobre cíti aj pri pohodovom tempe naprieč krajinou. Posed je síce viac prikrčený ako na cestových endurách, ale ani po stovkách kilometrov netrpím. Má pritom obrovské spätné zrkadlá aj ochranu pred vetrom. Radosť cestovať.

A keď sa odvážim pootočiť pravú rukoväť o kúsok viac a potom ešte o ďalší kúsok, zisťujem ako vyzerá peklo. Všetky kovové súčiastky obrovskej strojovne sa prebúdzajú k životu a mlátia o seba bez ohľadu na životnosť. Prioritne sa chce ukázať, čo dokáže a nie babrať sa s otázkami slabochov. Od 6-tisíc začína naplno hvízdať kompresor a toto neustáva až do červeného poľa. Ešte nikdy som nemal taký pocit, že motorka ožila.

H2SX žije. Pod nohami to pracuje, hvízda, šuští, trieska, surové zvuky najlepšie preverí tunel alebo požičanie motorky kamarátovi. Keď okolo preletí, človek sa skôr pozerá na oblohu, či ho nebombarduje lietadlo z druhej svetovej vojny, než že by čakal motorku.

Samozrejme, má aj moderné vymoženosti, ako je digitálny displej, vyhrievanie riadidiel, tempomat, rýchloradenie nahor aj nadol a trakčnú kontrolu. Len oproti konkurencii je viac analógová, tam kde iní majú niekoľko rôznych obrazoviek či elektrické nastavenia podvozku, Kawasaki ostáva verná svojmu zameraniu. Byť najbláznivejšia cestovná motorka, nie iPhone na kolesách. Možno je to škoda, lebo najmä podvozok by som mal rád pohodlnejší, mäkší na dlhé cesty.

Keď prichádzame na obed do Slavkova u Brna, pri manipulácii cítim 250 kilogramov živej váhy, až je prekvapujúce, že za jazdy tak hladko zmiznú. Vínna krajina s výhľadmi na vinice a staré hrady pridáva atmosféru a kombinácia dobrého i horšieho asfaltu zasa testuje všestranné vlastnosti H2SX. Diaľničná jazda naspäť do Bratislavy je v pohode, nebyť silného bočného nárazového vetra. I keď pravda, nie je to také pohodlné ako to dokáže GSa od BMW.

Verdikt

Každá motorka s takýmto výkonom si zaslúži obdiv. Ale H2SX SE budí rešpekt na druhú. Nie je ani vyslovene pekná, ani nie je prepchatá technológiami. Napriek svojej pohodlnosti je surová a zvuky ozývajúce sa z nej prebudia k životu každého. Iné stroje sú možno dizajnovo rafinovanejšie, nabúchanejšie elektronikou či pohodlnejšie, ale máloktorého sa budete takto báť hneď od štartu. Stroj času, ktorý rozklepe kolená.

Plusy Mínusy motorka budiaca rešpekt chýba elektronicky nastaviteľný podvozok bláznivé a surové zvuky kombinácia výkonov a pohodlia

