Test Kawasaki Ninja ZX-6R: Superšport z plagátov v skutočnom svete

Skúste si zaspomínať, akú motorku ste mali na plagáte v detskej izbe. Alebo aká bola prvá vaša motorka po všetkých tých malých angličákoch. Pravdepodobne superšport, v 12ich asi málokto túži po cestovnom endure alebo ubrblanom pohodovom Harleyi. Okapotovaný pretekársky stroj, ideálne v žiarivých farbách, ten býva túžbou chlapcov okolo puberty.

Krikľavo zelená Kawasaki Ninja, ktorá tu stojí predo mnou, dodnes okupuje mnohé detské izby. Ostrý vzhľad, nádejne znejúce meno a bohatá história. Najnovšiu evolúciu ZX-6R s legendárnym štvorvalcom objemu 636 cm3 som zobral na cestu po Slovensku. Bude to stretnutie sa s hrdinom z detstva.

Nedovolí oddýchnuť

Prvé desiatky kilometrov sú ťažké, až natoľko, že má PR zástupca značky musí presviedčať, aby som vydržal. Náročný dopredu naklonený posed, ktorý treba udržiavať rukami alebo chrbtom, ostré reakcie na plyn, únavná spojka aj nabudenosť motorky vyčerpávajú. A inak to nie je ani neskôr.

Na ruky ďaleko vpredu a ohnutý chrbát s položením sa takmer na nádrž si ale časom zvykám. Prichádza to niekde okolo Topoľčian, po prvej stovke kilometrov. Ninja sa dostáva do krvi a so zlepšujúcim sa asfaltom jej čoraz viac prichádzam na chuť a získavam odvahu. Asi ako na diskotéke, ostych odpadáva s pribúdajúcimi drinkami. Tu treba povedať, že s ubúdajúcim benzínom.

Od Nitrianskeho Rudna až do Čičmian je stroj už vo svojej koži. Striedanie ostrých aj dlhých tiahlych zákrut, prehľadné rýchle úseky a minimum premávky si obaja užívame. Už sa nebojím prepnúť na plný výkon a aj ručičku otáčkomera pretiahnuť do vysokých čísel. Táto Kawasaki je beštia. Štyri valce so 130 koňmi ešte nikdy nechutili tak návykovo a tak ostro, pozícia na veľkej nádrži motivuje vydolovať z nej každú jedno otáčku. Nedovolí mi vydýchnuť si.

Surová zábava

Pritom podvozok je prekvapivo poddajný. Nie je to okruhový kostitras, zvláda nielen hladký a vynovený asfalt okolo Zliechova, ale aj rýchle rozbité zákruty okolo Nového Mesta nad Váhom. A je prívetivá v nízkych otáčkach, štvorvalec reaguje hladko a pružne, netreba ho nazúrene držať v červenom poli. Kde sa to aj tak odváži len zopár jedincov s vyoperovaným pudom sebazáchovy.

Pomôžu ostré brzdy odporúčané dávkovať čo najjemnejšie. Rovnako ako plyn, veď na suchom asfalte široká zadná guma prešmykla aj na dvojke dávkovanej pohodovo, žiadna plná. A to pri zapnutej stabilizácii v najviac bezpečnom móde. Ak existuje rebríček motoriek, čo potrebujú skutočne chladnú hlavu, ZX-6R bude niekde na vrchole.

Elektroniky má skromne – okrem trakčnej kontroly, ABS a obmedzenia výkonu je tu na všetko sám jazdec. Žiadne tlačidlové nastavanie charakteristiky pruženia, výšky podvozka, tempomat či obrovský farebný displej. Ninja je taký oldschool, aký je len v pretechnizovanom roku 2019 možné postaviť.

Verdikt

A do toho šialený zvuk, z ktorého zaľahúva v ušiach. Vystupujem z nej po 230 kilometroch a nenachádzam časť tela, ktorá nebolí. Doteraz som s takou radosťou nezaparkoval motorku pred domom. Na jednej strane šťastný a vysmiaty zo zážitku z jazdy, na druhej z toho, že som to prežil. Ninja 636 nie je zďaleka pre všetkých, ale chápem každého blázna, ktorý jej prepadol.

Plusy Mínusy šialený rýchlosti a chuť podávať výkony minimum moderných vymožeností prekvapivo poddajný podvozok jednoúčelový stroj ovládateľnosť pri bežnej jazde

