Test nové BMW 320d: Starý známy po nákupe make-upu

06.08.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Nazval by som to kobercový nálet. Tempo, akým Mníchovčania púšťajú do sveta jeden nový model za druhým ešte dávno pred koncom ich generačného cyklu pripomína horlivú stratégiu z vojenských taktík. Zbombardovať súpera ešte predtým, než by vôbec čokoľvek vyskúšal. V tomto prípade napríklad skúsil siahnuť po konkurencii alebo sa opovážil nechať si predošlú verziu o niečo dlhšie s heslom „veď sa ešte nevyrába nová“. Každý pondelok sa pýtam – koľko noviniek predstaví BMW tento týždeň?