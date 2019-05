Test Seat Tarraco: Menej opozeraný Kodiaq má vlastnú osobnosť

02.05.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Ak sa postavíte na bratislavskú križovatku, budú sa líšiť len farbami. Octavie, Superby a Kodiaqy sa melú po desiatkach, a kým na všeobecnosť prvých menovaných sme si už všetci zvykli, priehrštie najnovších SUV od Škody stále prekvapuje. Ešte pred rokom ich bolo na cestách len zopár, dnes ich ťažko nestretnúť aj v tom najzabudnutejšom chalupárskom kúte Slovenska. Súrodenecký Seat Tarraco je na prvý pohľad odpoveď pre všetkých, čo chcú rodinné vlastnosti Kodiaqu bez jeho opozeranosti. Naozaj je to tak?

Aký je príbeh tohto auta?

Tarraco je posledným kúskom puzzle do kompletnej ponuky rodinných SUV od koncernu Volkswagen. Prvý Tiguan patrí neustále medzi obľúbené, i keď česká Škoda ho zrazila z najvyšších priečok rýchlo po svojom nástupe. Seat ťaží z rovnakej koncepcie, rovnakých technológií a dielov z koncernových poličiek.

Čiže len pretreté na inú farbu?

Línia karosérie je síce podobná ako u súrodencov, ale dramatickejšie južanské tvary mu svedčia. Je to jednoznačný Seat a bez znalosti koncernovej politiky azda nikomu nenapadne, že technicky ide o prezlečený model z dvoch spomínaných. Dizajn je neopozeraný, a taký pravdepodobne aj ostane, moderná spojená línia zadných svetiel i falošný tvar výfukov na zadnom nárazníku, to všetko robí Tarraco masívne aj športové zároveň.

Seat TarracoZdroj: TREND

A čo čaká vnútri?

Rovnaké kubické metre priestoru, na aké sme zvyknutí od súrodencov. Stredný rad sedadiel je posuvný, a hoci tretí rad je ozaj núdzový, na pár desiatok kilometrov cestu prežil aj dospelý. Len dostať sa tam chce viac gymnastiky než si pamätám zo základnej školy pri skákaní cez kozu. Sklopené sedadlá uberajú z objemu kufra oproti päťmiestnej verzii, ale stále je to megalomanských 700 litrov, čo je jednotka v súrodeneckom súboji..

Ako to tam vyzerá?

Plno tmavých materiálov klasicky rozmiestnených podľa vzorca koncernu. Znamená to logické ovládanie klimatizácie veľkými tlačidlami, žiadne náhodne rozsypané množstvo dotykových plôšok. Vytŕčajúci stredový displej a displej namiesto klasických budíkov je asi jediným výstrelkom, takže sa tu ľahko zorientujem a nájdem všetko potrebné. Horšie je to s vypínaním asistenčných systémov zašitým hlboko v menu.

Seat TarracoZdroj: TREND

Prečo by si ich mal vypínať?

Pretože testovaný kus má elektronických pomocníkov nastavených azda najagresívnejšie ako som doposiaľ zažil. Otravné vedenie v jazdných pruhoch treba vypnúť po každom štarte a auto mi počas zhruba 600 kilometrov zopárkrát znenazdajky pribrzdilo. Buď si myslelo, že nemám ruky na volante alebo kdesi v diaľke predo mnou odbáčalo auto mimo cesty. Tiež som nenašiel nikde možnosť vypnúť voľnobežku, pri každom ubraní plynu tak sedemstupňový automat vyradí rýchlosť. Importér ale tvrdí, že o horlivých systémoch vie a očakáva softvérový update.

A ako to jazdí?

Oproti českému súrodencovi je naladené viac športovo, viac tuho, na čom majú svoj podiel určite aj priplatkové 20-palcové kolesá. Ani komfortný režim sa ale nepriblíži efektu plávajúcej plachetnice ako v Kodiaqu, s bežnými výmoľmi a nástrahami slovenských ciest si ale poradí. Len nemožno očakávať takú plavnú jazdu ako v Škode. A subjektívne sa mi zdá Tarraco o málo hlučnejšie od motora.

Seat TarracoZdroj: TREND

A čo výkony?

Najsilnejší naftový motor so 190 koňmi má sily dosť najmä v stredných otáčkach. Ale rovnako ako všetky ostatné diesle koncernu ho DSG prevodovka pri pohodovej jazde výrazne podtáča a nerobí to dobre ani roztrasenému zvuku motora ani jeho výkonom pri hodnote otáčok okolo 1100. Kombinovanú spotrebu možno očakávať niekde medzi 7,5 až 8 litrami na 100 kilometrov, čo je identická hodnota akú dosiahne aj Tiguan.

Môžem ho zobrať aj za chalupu do terénu?

Tarraco sa škriabe prašným poľom v stúpaní nahor tak, ako by to malo byť jeho poslednýkrát. Napriek veľkým devätnásťpalcovým kolesám mu robí radosť vyjsť si niekam na kopec, čomu pomáha aj offroadový režim so zjazdovým asistenom a zmenenou reakciou na plyn. Seat dokáže náročným terénom prekráčať ako skutočný offroad s redukciou a jeho limitom sú rozmery vrátane svetlej výšky. A v prvom rade nechuť oškrieť 40-tisícové auto o nekonečné nástrahy v podobe konárov.

Seat TarracoZdroj: TREND

Takže Tarraco alebo Kodiaq?

Pozornejší čitatelia vedia, že na TREND.sk beží dlhodobý test Kodiaqu, ktorý má autor týchto riadkov navnímaný do posledného detailu. V porovnaní s českým konkurentom je Tarraco dizajnovo zaujímavejšie, novšie a má lepší pomer ceny vs. hodnota. Identicky vybavený Seat je o približne päť percent lacnejší a v základe má lepšiu výbavu. Na druhej strane nemá tú rodinnú príťažlivosť – zdvojenú skrinku pred spolujazdcom, plastové ochrany dverí či šuflík pod sedadlami. Kodiaq je svojim imidžom viac MPV než SUV. A podvozok Tarraca nie je taký pohodlný.

Verdikt

Seat trafil do čierneho a keďže mu cestu vyšliapali jeho starší súrodenci, bolo by na okamžitú výpoveď niekoho zodpovedného, keby sa to nepodarilo. No nie je len kópiou, má svoj vlastný charakter, apeluje viac na dizajn, na chuť odlíšiť sa a nesklopiť zrak v dave. A zhodou okolností za svoje peniaze získate najlepšiu hodnotu v rámci koncernu. Kodiaq je viac rodinne zameraný, Tiguan pridá trochu prémiovosti. Tarraco zasa ostáva neokukané so športovejším charakterom.

Plusy Mínusy atraktívny neopozeraný vzhľad tvrdší podvozok rodinné vlastnosti a praktickosť horlivé asistenčné systémy vnútorný priestor schopnosti v teréne

Seat TarracoZdroj: TREND