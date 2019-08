Test Yamaha Niken GT: Trojkolesový extrovert na mototripe

13.08.2019, 11:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Hospoda na Růžku je ako každá iná dedinská krčma na ľubovoľnej zákrute. Miestnych štamgastov vyrušila z poobedného pitia len partia cyklistov-turistov prechádzajúcich českou Šumavou. Keď ale medzi drevené stoly so zašlými popolníkmi a vyblednutými reklamnými slnečníkmi zaparkujem Niken, je to akoby sa zjavil Karel Gott. Dedina Žichovice s niečo vyše 600 dušami je zrazu hore nohami.

A nielen táto dedina. Aj tá predtým, aj tá potom. Rovnako aj starí a mladí, ženy aj muži. Na diaľnici sa spolujazdci pri predbiehaní vykrúcajú do neprirodzených polôh, nech majú akúkoľvek značku auta či ŠPZ, Nemci, Rakúšania, Poliaci, Rumuni. Pri reštaurácii mi motorku hanblivo s rozžiarenými očami štartuje malý chlapec, iný v jeho veku kdesi na rakúskom vidieku práve spadol z korčúľ, keď sa obzeral. A zjavne slušne vyjazdený motorkár z Mníchova sa v plnej rýchlosti obracia chrbtom a ukazuje mi palec hore.

Že bude trojkolesový Niken GT takýmto magnetom na pozornosť (ak ste extrovert, nie je na čo čakať), bolo jasné vopred. Omnoho viac ma ale zaujíma, ako jazdí a ako funguje. Nie je to len pekný výstrelok marketingu, ktorý medzi mnohé iné zaujímavé nápady pochová jeho nefunkčnosť?

Yamaha Niken GTZdroj: Martin Rampáček

Existuje lepšie preverenie ako tisíc kilometrov po rakúskych Alpách a juhočeskom vidieku? Za slnka aj dažďa a silného vetra? Po rozbitých aj dokonalých cestách, úzkych priesmykoch aj dovolenkármi preplnených diaľniciach? Aby sa stroj ukázal, tento mototrip musí mať všetko.

Ľahké ovládanie

Vyrážam v sobotu ráno. Plán je variabilný, neskromným cieľom je do večera potiahnuť približne 600 kilometrov. Dizajn stroja bude subjektívny. Mne sadne jeho futuristický vzhľad ako z filmov o invázii robotov. Predok je extrémne široký so zdvojenými svetlami, ktoré robia šediny nejednému predbiehanému autu, súdiac podľa ich nezvyčajnej ochoty uhýbať sa. Má dlhý rázvor a zvyšné dve tretiny sú podobné darcovi časti orgánov – Yamaha MT 09. Je to hrdý funkčný celok, žiadny strašiak pokrytý make-upom.

Yamaha Niken GTZdroj: TREND

Sedím na nej vysoko a vzpriamene. Seriózny predný šilt pomáha pred vetrom a pohodlná pozícia za riadidlami zase hltaniu nekonečných kilometrov. Pritom nie je až taká široká, ako sa zdá na začiatku, veď bočné kufre cez predné riadidlá pretŕčajú. A či je neohrabaná, ako vyzerá? Ani náhodou.

Už prvé posúvania sa na parkovisku je prekvapenie. Niken sa ovláda ako väčšia motorka, nie ako kamión. Váži nie strašidelných 260 kilogramov, čo je porovnateľné s cestovnými endurami. Po chvíli cviku sa otočím aj na úzkej vidieckej dvojprúdovke. V skutočnosti sa vojde aj do mestských medzier, i keď nie tých, ktoré sú vyhradené pre skútristov.

Yamaha Niken GTZdroj: Martin Rampáček

Rovinka vs. zákruta

Diaľničné kilometre okolo Viedne ubiehajú aj vďaka tempomatu ľahko. Dvojica predných kolies má veľkú rezistenciu proti bočnému vetru a keď do mňa zboku duje aj na šírych poliach severozápadne od rakúskej metropoly, Yamaha to zvláda. Nechce ma zhodiť, prosto si obe predné kolesá idú svoje a vietor si zo strany na stranu prehadzuje iba mňa v sedle. Rovnaké platí aj pre kamión oproti, nerozhádže ma.

Všetko vďaka šialenému predku. Má dve nezávislé jednotky odpruženia (predné tlmiče vedú kolesá, zadné zabezpečujú pruženie a tlmenie), dve nezávislé brzdy a dva okruhy ABS. Obe predné kolesá spája systém marketingovo nazvaný LMW, ktorý zabezpečuje zarovnanie kolies presne v optimálnej kombinácii. Marketingové brožúry sľubujú 45-stupňový náklon.

Yamaha Niken GTZdroj: TREND

A že to funguje. Prichádzam na obľúbené Kalte Kuchl a odhliadnuc od pozornosti, ktorú na prepchatom parkovisku vzbudil, ma baví. S Nikenom si trúfam vyberať zákruty ako ešte nikdy. Cit z predných kolies síce v riadidlách nie je veľký, ale je tam obrovská istota. Obe kolesá jednoducho držia stopu a za celkových 1 200 kilometrov, čo som na ňom spravil, jediný raz nemali tendenciu odskočiť alebo nečakane zmeniť smer. Ani v priamke netreba korigovať, motorka proste ide vpred.

A keď s ňou chcem zatočiť, baví ju to, žiadny odpor. Prehadzovanie z jednej zákruty do druhej alebo rýchly vjazd do kruhového objazdu a potom rýchly výjazd. Hneď ako som si zvykol na ten širokánsky predok, tak som spoza riadidiel už nemal pocit, že riadim niečo iné. Práve naopak, Niken a spolu s ním aj tieto dokonalé kusy asfaltu si vďaka jeho sebaistote užívam ešte viac než akúkoľvek inú motorku.

Yamaha Niken GTZdroj: Martin Rampáček

Pohodlie aj počasie

Keď sa cesta na Šumave niekde okolo Zdíkovca výrazne zhorší, obe predné kolesá robia zodpovednú robotu. Tam, kde by štandardne motorka na záplate uprostred asfaltu v zákrute odskočila, tam si Yamaha oprie druhé koleso a spolu s dobre poddajne nastaveným podvozkom sa zhupne a pokračuje ďalej. O stabilite pri brzdení pri dvojnásobnom gripe na predku asi nemusím ani hovoriť.

A motor. Známy 900 trojvalec kombinuje odozvu dvojvalca a charakter aj výkony štvorvalca. Sily má dosť, i keď na predbiehanie treba počítať s podraďovaním. Nemá ten výbušný charakter väčšej MT-10 ani jej silu v stredných otáčkach, veď aj preto, že si s ďalším kolesom a mechanizmom nesie 70 kilogramov váhy viac než jeho darca.

Yamaha Niken GTZdroj: TREND

Cestou naspäť okolo Strakoníc začínajú neúspešné preteky s počasím. Škaredý búrkový mrak je väčšinu času o niečo rýchlejší ako ja. Normálne by som nadával, ale do nitky premočené čižmy aspoň umožnia naplno vyskúšať výhody väčšieho gripu na vode. Niken neťahá do koľají, nešmýka sa a v bočných náklonoch si dovoľujem čoraz viac. Dážď ustáva napokon až okolo Gmündu, kde ho strieda silný vietor až do Bratislavy.

Pri pohľade na dlhodobú spotrebu 5 litrov na 100 kilometrov mi dochádza jeden mínus. Niken by si zaslúžil mať výbavu na úrovni najdrahších súrodencov, veľký farebný displej by mu pristal, veď teraz namiesto dojazdu v kilometroch začne nečakane hlásiť až rezervu. Možno by mu pomohol aj silnejší motor, aspoň kvôli stredným otáčkam a predbiehaniu. Možno.

Yamaha Niken GTZdroj: Martin Rampáček

Verdikt

Isté je, že po tisícke kilometrov ma tento stroj dostal. Ešte by som pár stoviek navyše zvládol, taký pohodlný je, čo dávam za vďaku menšej potrebe s Nikenom bojovať na ceste a jeho väčšej stabilite. Nehovoriac o tom, že som si alpské i šumavské cesty užil úplne inak a v zákrutách prilepený, ak nie bližšie k asfaltu, tak aspoň s väčšou istotou. A tá nekonečná pozornosť? Dobre si naštudujte technické detaily a parametre, budete ich všetkým vekovým kategóriám opakovať dokola. A to nielen v Hospode na Růžku.

Plusy Mínusy ďaleko istejšie v zákrutách chýba farebný displej, viac "gadgetov" ovláda sa rovnako ako štandardná motorka výkon v stredných otáčkach by mohol byť o niečo ostrejší viac pohodlia na dlhé cesty, menej náchylné na bočný vietor zaujímavosť, inakosť

Yamaha NikenZdroj: Yamaha