Test Yamaha XMAX 300 Iron Max: Známy skúter z mestských ulíc

Až keď po dvoch rokoch sadnem znova na skúter, zisťujem ako sú ich bratislavské ulice plné. Každú chvíľu stretávam nejakého kolegu skútristu vo všeobecnosti na motorku oblečeného veľmi nevhodne, stále počujem zúfalé snahy jednovalcových motorčekov rozgúľať dvestokilovú záťaž. A napriek tomu to funguje, „moja“ Yamaha vyráža z križovatiek prvá a najradšej sa motá plnými ulicami.

Nie je to sen dospelého motorkára. Tristovkový motor, posed ako doma v kuchyni a imidž chorvátskeho muzikanta z pobrežia, ktorý na sebe okrem gitary preváža aj celé bicie. Ale po pár dňoch v hustej premávke zisťujem, že to je vlastne zábava.

Iron Max 300 je pre japonského výrobcu úplná klasika, nie je to skúter hľadajúci svoje miesto na tomto svete, ale osvedčená kombinácia pohodlného sedenia, riadenia aj odkladacích priestorov. A tak nemusím zdĺhavo vymýšľať odkladanie prilby ani všetkého, čo si dnešný pracovný deň vyžaduje. Nehovoriac o oblečení, skúter priam motivuje nasadiť si len čosi na hlavu a ničím ďalším sa netrápiť. Nie je to bezpečné, ale bez toho by malé motorky prišli o svoje čaro.

Yamaha má čaro aj dizajnovo, hoci v tejto sivočiernej farbe prakticky všetko na nej zaniká. Ostré hrany predného full LED svetla, ale aj marketingovo nazvaný bumerangový bočný profil. Ak by bola možnosť, zvolil by som zaujímavejšiu farebnú kombináciu alebo aspoň zvýraznenie niektorých liniek.

Čo meniť netreba je motor. Jeho 28 koní na mesto postačuje a bezstupňová prevodovka (obdoba CVT z áut) si s ním prosto poradí. Odozva na plyn by mohla byť o niečo lepšia – ostrejšia, ak sa na to pozerám očami superšportov, ale do tejto ležérnej jazdy sa trochu gumového zrýchlenia hodí. Naopak, brzdy sú dostatočne ostré a rozdelené na prednú aj zadnú. S prednou treba opatrne, neskúsený jazdec ľahko preletí cez riadidlá.

Ochrana pred vetrom je prosto v poriadku vďaka vysokému šiltu a pri týchto rýchlostiach povedzme do obchvatových 90 – 100 km/h ani viac netreba. Kompletná kapotáž prednej časti zasa výrazne pomáha pohodliu zvyšku tela. A tak z nej ťažko vystúpiť po mestskom posúvaní sa unavený. Poteší aj výborný prehľad v spätných zrkadlách.

Spotreba? Dosiahnutých 2,9 litra na 100 kilometrov síce nie je úplný zázrak, ale opäť treba porovnávať najmä s autom, ktoré má ambíciu tento skúter nahradiť. A v porovnaní s ním možno zaparkovať hoci kde, nehovoriac o minimálnej poistke i nákladoch na servis. Možno po zavedení parkovacej politiky v hlavnom, ale aj iných mestách takýchto strojov pribudne?

Verdikt

Yamaha Iron Max je klasika vo svete skútrov. Japonci vedia, že postupným vylepšovaním nič nepokazia a vidno to aj v tom, ako dobre je postavený. Bezkľúčový systém funguje spoľahlivo, kufor je šikovný a veľký, rozbiehanie, manévrovanie, to všetko je presne ako má byť. Nie je to adrenalínový stroj, ale ako dopravný prostriedok funguje s pochvalou.

Plusy Mínusy malé obratné v meste odozva na plyn odkladacie priestory zanikajúce tvary v tejto farbe vychytané ovládanie

