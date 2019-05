4 fakty, ktoré ste nevedeli o Seate Tarraco

13.05.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Seat Tarraco je vrcholom SUV ponuky španielskej automobilky. Môžete si pozrieť aj jeho test. Avšak v ňom ešte nebola jasná budúcnosť auta. Tú nám priblížili na tlačovej konferencii, kde okrem toho, čo je už zrejmé z testov a cenníkov oznámili niekoľko noviniek z blízkej budúcnosti.

1. Bude výbava FR

Aktuálne ponuku modelu reprezentuje výbava Style a Xcellence. Už Style má v sérii digitálny kokpit, ovládanie gestami, full link, či LED svetlá. Ale FR bude športovo zameraná výbava. Bude sa líšiť aj vizuálne. V prvom kvartáli roku 2020 príde Tarraco s novým fontom písma na označení, s prepojeným zadnými svetlami a pre verziu FR pribudnú športové nárazníky, hliníkové pedále a škrupinové sedadlá.

Seat Tarraco TDI 4x4 02Zdroj: jmr

2. Pribudne výkonný benzínový motor

Ak chce Tarraco konkurovať Škode Kodiaq, musí priniesť aj výkonnejší motor. Aktuálne je najvýkonnejší dvojliter so štyrmi valcami a výkonom 140 kW (190 k) ako pre benzínovú, tak pre naftovú verziu. V druhom kvartáli 2020 sa do ponuky zaradí 2,0 TSI dosahujúci 180 kW (245 k), čo tesne predbehne aj naftový Kodiaq RS.

Seat Tarraco TDI 4x4 03Zdroj: jmr

3. V ponuke sa objaví hybrid

Rovnako ako príchod najvýkonnejšieho 2,0 TSI je na druhý kvartál 2020 naplánované aj predstavenie hybridnej verzie. Celkový výkon 150 kW (204 k) bude kombinovať z elektromotora a spaľovacieho motora 1,4 TSI. Okrem bežných hybridných dobíjaní ponúkne aj možnosť nabíjania z elektrickej siete. Viac detailov automobilka ešte postupne uvoľní.

Seat Tarraco TDI 4x4 04Zdroj: jmr

4. Je pripravený na mikromobilitu

Ako jeden z najzaujímavejších kusov príslušenstva prichádza Seat KickScooter. Je to kolobežka, ktorá sa dá nabiť z 220V zástrčky vo veľkom SUV. Seat postupne dá takúto zástrčku do každého modelu. Samotnú kolobežku pre Seat vyrába Segway, takže je kompatibilná s jeho mobilnou aplikáciou. Batérie umožňujú dojazd 25 kilometrov. V prípade nutnosti je možné dojazd externou batériou predĺžiť až na 40 kilometrov. Plán je taký, že majiteľ Tarraca prejde v obci kde býva na stanicu autom, vytiahne kolobežku, prejde vlakom do mesta a v ňom sa pohybuje elektricky. Maximálna rýchlosť je obmedzená na 25 kilometrov za hodinu, aby kolobežka spĺňala rovnaké podmienky ako bicykel a nebol na ňu nutný vodičský preukaz. Za 599 eur má vo výbave svetlá, ale hlavne rekuperáciu energie pri brzdení.

Seat KickScooterZdroj: jmr