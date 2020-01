5 dôležitých faktov o novom Renaulte Captur

17.01.2020, 13:00 | jmr | © 2020 News and Media Holding

Renault Captur je veľmi dôležitým modelom, lebo prvá generácia vznikla zatiaľ v počte 1,5 milióna kusov. Po uvedení na trh v roku 2013 je teraz čas, kedy prichádza nová generácia populárneho crossoveru. Je najpredávanejším v segmente, predbehol aj takú stálicu ako Nissan Juke. Preto automobilka musí nadviazať na jeho úspechy a nesmie nechať nič na náhodu. My sme skúsili verziu s motorom TCe 155, čiže najvýkonnejším agregátom, ktorý Captur má. A zistili sme pár dôležitých poznatkov.

Je väčší

Oproti predchodcovi narástol Captur o 11 centimetrov na dĺžku, čo znamená, že má celkovo 423 centimetrov. Rázvor pridal 2 centimetre na celkových 263 centimetrov. Pár centimetrov pribudlo aj na širke. Výsledkom je priestranný interiér, kde naozaj nemajú štyria ľudia problém cestovať aj na dlhšie vzdialenosti. Objem batožinového priestoru je 536 litrov, ale pri určitom posunutí lavice, ktorá má 16 centimetrov pohybu. Odkladacie priestoru majú ďalších 27 litrov.

Renault Captur - Full LED svetlá sú v základnej výbaveZdroj: JMR

Je krajší

Tvarovo je nový Captur evolúciou prvej generácie, ale vylepšenia sú zrejmé. Predné svetlá majú LED technológiu na oboch koncoch a auto celkovo vyzerá dospelejšie a hodnotnejšie. Dokonca Captur ponúka aj 80 možných kombinácií exteriéru. Do kombinácií vstupuje 11 farieb karosérie a tiež farby strechy. A to sú len kombinácie zvonka. Vnútro má samostatné farebné verzie tiež.

Renault Captur - na dĺžku narástol o 11 centimetrovZdroj: JMR

Je lepšie spracovaný

Prvé kilometre na Capture predvádzajú ako veľmi sa zlepšil. Už predchodca bol dobrý, ale nový model je pocitovo pevnejší a lepšie odhlučnený. Takisto prístrojova doska pôsobí hodnotnejšie a má mäkké materiály na takmer všetkých miestach. Nový infotainmen Easy Link je jednoduchý na ovládanie, podporuje konektivitu smartfónov a dokáže vyhľadávať cez Google Search.

Renault Captur - zadné svetlá majú výrazný tvar CZdroj: JMR

Je modernejší, ponúka nové systémy

Ponuka motorov aktuálne obsahuje benzínové a naftové motory. Avšak tento rok pribudne aj hybrid E-Tech. Bude ho možné nabíjať z elektrickej siete a má 9,8 kWh batériu. Na nabitie má prejsť až 45 kilometrov. V meste to má byť až 65 kilometrov. Captur ponúkne, v prípade automatických prevodoviek aj stop and go funkciu adaptívneho tempomatu a tiež udržiavanie v jazdnom pruhu. Tá bude dostupná pre akékoľvek prevodovky. V ponuke bude aj 360-stupňová kamera. Zaujímavé bude aj ozvučenie Bose.

Renault Captur - priestor pre dve apple v stredeZdroj: JMR

Nestojí príliš veľa

Základná cena malého crossoveru je 14 900 eur. Po využití bonusov je aktuálne znížená na 13 900 eur. Má výbavu Zen s Full LED prednými svetlami, Easy Link so sedempalcovým dotykovým displejom, manuálnu klimatizáciu a tempomat. V štandarde je ale aj systém rozpoznávania značiek, systém varujúci pred opustením pruhu s aktívnou korekciou a aj lakťová opierka. Pod kapotou je litrový trojvalec s výkonom 74 kW (100 k). Naozaj svižná verzia, ktorú sme skúsili, TCe 155 s výbavou Intens a automatickou prevodovkou EDC7 je po odrátaní tisíceurového bonusu je 20 900 eur. V ponuke je aj naftový motor dCi 115, ktorý stojí od 16 500 eur, tiež s odrátaním zľavy.

Renault Captur - vrúbkovanie je na páčkach aj klimatizáciiZdroj: JMR