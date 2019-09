5 najdôležitejších premiér na frankfurtskom autosalóne

14.09.2019, 11:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Tohtoročný autosalón vo Frankfurte, ktorý práve prebieha, prináša veľa noviniek. Niektoré sú skôr z ríše nedostupnosti, napríklad modely ako Lamborghini Sien, ale niektoré sa postupne rozšíria na cestách. Noviniek nebolo málo aj napriek absencii niektorých výrobcov. Chýbal napríklad Peugeot a Citroën. A chýbal na výstavisku aj Renault, ale tu prichádza paradox. V malom salóniku aj napriek tomu predstavil nový Captur.

Renault Captur

Po predstavení malého Clia Renault predstavil aj crossover Captur druhej generácie. Na ňom si dal veľmi záležať, lebo je to jeden z najdôležitejších modelov. Aktuálne je totiž medzi malými crossovermi v Európe kráľom. Nový dostal omnoho kvalitnejší interiér, modernejšie tvary a možnosť čiastočne hybridného pohonu.

Renault CapturZdroj: jmr

Land Rover Defender

Už je jasné, čo sa bude vyrábať v nitrianskej fabrike Jaguar Land Rover. Bude to nový Defender. Už nie je tým, čo býval, ale posunul sa skôr ku komfortu a luxusu. Starý model nenahradí, ale napriek tomu má šancu stať sa štýlovým doplnkom, ale aj perfektným terénnym pracovným nástrojom. Posunie sa aj motormi, základný bude dvojliter na naftu s výkonom 147 kW (200 k)a výkonnejší dokonca príde s 176 kW (240 k). V ponuke bude aj benzínový agregát. Dvojliter s 221 kW (300 k) a trojliter s 294 kW (400 k).

Land Rover DefenderZdroj: jmr

Honda E

Nový malý elektromobil od Hondy je ako stvorený do mesta. Vyzerá výborne a má pekný interiér. Bude mať batériu sa kapacitou 32 kWh a s ňou na nabitie prejde, podľa WLTP, až 200 kilometrov. Oproti konceptu sa zmenil počet dverí. Pre ľahšiu manipuláciu má päťdverové usporiadanie. Výkon elektromotora je 113 kW (154 k).

Honda EZdroj: jmr

Seat Tarraco

Veľké SUV od Seatu nie je úplne novým modelom, ale prináša naozaj veľké zmeny. Okrem nového fontu nápisu prináša verziu FR, ale to nie je stále najväčšia inovácia. V ponuke pribudne plug-in hybrid, ktorý má celkový výkon 180 kW (245 k). Na nabitie prejde, teoreticky, až 50 kilometrov. V ponuke bude ako FR, tak hybrid už začiatkom roka 2020.

Seat Tarraco FR PHEVZdroj: jmr

Volkswagen ID.3

Najväčší prelom v ponuke Volkswagenu môže byť práve nový elektromobil ID.3. Má na to všetky predpoklady. Má tri verzie s rôznou kapacitou batérie. Základných 48 kWh stačí na prejdenie 300 kilometrov. Stred 62 kWh dá 370 kilometrov a verzia s 82 kWh prejde na nabitie až 475 kilometrov. O úspechy svedčí už aj samotné predobjednávanie. Volkswagen získal viac ako 30-tisíc predobjednávok na tento model.

Volkswagen ID 3Zdroj: jmr

Elektrický bonus: Mercedes-Benz EQV

Mercedes sa pustil do inovátorského modelu EQV. Nie je to úplne nové auto, ale nový elektromobil na základe triedy V. Má batérie s kapacitou 90 kWh a dojazd na jedno nabitie až 400 kilometrov, pričom odvezie 7 až 8 ľudí, podľa usporiadania interiéru. Toto je cesta, ktorá by mohla naozaj znamenať menšie emisie v mestách.

Mercedes-Benz EQVZdroj: jmr