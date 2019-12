5 najzaujímavejších technologických vychytávok v novom Mercedese-Benz GLE

05.12.2019, 13:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Mercedes má v ponuke model GLE, ktorý je zástupcom rovnakého segmentu ako napríklad BMW X5. To je dôvod, prečo sa konštruktéri museli snažiť, aby prišli s niečim novým a unikátnym, alebo aspoň vylepšeným, lebo práve tento konkurent je naozaj vážny. Vybrali sme niekoľko vychytávok, ktoré nás zaujali.

Pohľad na semafor

V momente, keď vodič zastaví na červenú a dojde až tesne k semaforu, na prvé miesto, tak nezriedka nevidí na samotné svetlá hovoriace o možnosti vyraziť. Mercedes toto vyriešil naozaj jednoducho a efektne. V takomto momente sa na displeji v strede zobrazí obraz z prednej kamery, ktorý ukazuje aj samotné semafory, takže miesto nahýbania sa pod hranu strechy a vyhýbaniu sa strednému zrkadlu stačí hľadieť na displej.

Mercedes-Benz GLE450 4Matic - pohľad na semafor cez displejZdroj: jmr

Navigácia s rozšírenou realitou

Navigácia ide vpred takmer v každom aute. A hlavne aktuálne je možné použiť vo väčšine áut aj Google Maps, či Waze, čo môže znevýhodniť vstavané navigácie. Preto aj tie podporujú prepojenie s dopravnými informáciami. Ale Mercedes má aj rozšírenú realitu. V praxi využíva prednú kameru a do jej obrazu premieta šípky, aby vodič vedel kam má odbočiť. Ak túto funkciu využívať nebude, tak má, v niektorých mestách, naozaj pekné vykreslenie budov. Napríklad bratislavské Staré mesto je extrémne prepracované s 3D budovami, či reálne stvárneným Mostom SNP.

Mercedes-Benz GLE450 4Matic - Bratislava je spracovaná naozaj parádneZdroj: jmr

Manévrovanie s prívesným vozíkom

Cúvanie s prívesným vozíkom nie je až taký problém, stačí točiť do opačnej strany ako treba ísť. Ale ak by to predsalen bol problém, tak v Mercedese GLE môže vodič ovládať natočenie prívesu jednoduchým pohybom prsta po dotykovej ploche v strede. Systém to nie je nový, napríklad taký Volkswagen Crafter má ovládanie pomocou ovládača na spätné zrkadlá. Ale v Mercedese je zaujímavá súhra kamery a displejov na monitorovanie pohybu prívesu.

Mercedes-Benz GLE450 4Matic - manévrovanie s prívesom je jednoduchšieZdroj: jmr

Takmer autonómna jazda

Jazdiť bez zásahu do riadenia zatiaľ nepovoľuje legislatíva. Ale ak by to tak bolo, tak minimálne na diaľniciach by tento Mercedes poskytoval oddych vodičovi. Udržiavanie v pruhu funguje naozaj výborne a to isté sa dá povedať o adaptívnom systéme udržiavania vzdialenosti a rýchlosti. Najväčším trikom celého systému je zmena pruhu. Stačí ťuknúť do smerovky a veľké SUV prejde do vedľajšieho pruhu. Tento systém predstavila už trieda E.

Mercedes-Benz GLE450 4Matic - asistenti dokážu aj zmeniť pruh na diaľniciZdroj: jmr

Vyhrabanie z duny

Málokto myslí na zákazníkov v púštnych oblastiach tak ako Mercedes. Veď pre nich pripravil systém, ktorý pomocou hydropneumatického podvozku (nie iba pneumatického) dokáže vyskakovaním vytiahnuť GLE z hlbšieho piesku. Tento systém určite pomôže aj v prípade snehových problémov a zapadnutia. Postupne skáčuce auto dokáže lepšie získať trakciu. Alebo sa systém dá využiť v hip-hopovom klipe aj na rovnom asfalte. Systém sa volá E-Active Body Control a je za približne 18-tisíc eur.