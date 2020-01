Aj s obrovským SUV sa dá jazdiť s nízkou spotrebou

30.01.2020, 13:30 | jmr | © 2020 News and Media Holding

Automobilka Mercedes-Benz nahradila model GL v ponuke modelom GLS. Nové názvoslovie hovorí, že je najvyššou kategóriou medzi SUV. K nemu sa ako konkurent stavia BMW X7, ktoré má tiež podobné proporcie a obsiahlu ponuku motorov. Existujú však verzie, pri ktorých netreba riešiť spotrebu nad 10 litrov. Tento test nie je porovnávací, je len o zistení ako nízko sa so spotrebou dá ísť.

Mercedes-Benz GLS400d

Je jasné, že GLS580 s mohutným benzínovým osemvalcom nebude správnym kandidátom na nízku spotrebu. Ale ten si zákazníci nekupujú kvôli tomu, že chcú jazdiť úsporne. Vhodným kandidátom na meranie spotreby je nový radový šesťvalec s objemom tri litre. V ponuke je s dvomi výkonmi. Slabšia v GLS350d dosahuje 210 kW (286 k). Viac výkonu má GLS400d, ktorý má 243 kW (330 k).

Mercedes-Benz GLS 03Zdroj: jmr

Obe výkonové verzie ponúkajú približne rovnakú papierovú spotrebu, pričom emisie sú v kombinovanom cykle 187 gramov CO2 na kilometer. Reálne sa s autom dá vopchať do 10 litrov kedykoľvek. Pri ustálenej jazde po D1 od Bratislavy do Trenčína sa dá s týmto obrovským, 5,2-metrovým autom ísť so spotrebou 7,8 litra. Treba pripomenúť, že auto váži viac ako 2,5 tony.

BMW X7 M50d

Druhým veľkým SUV, ktoré nemá takú históriu, lebo len nedávno začala jazdiť prvá generácia, je BMW X7. Aj to ponúka motory so šiestimi a ôsmimi valcami. Ku GLS580 má ako protipól M50i, tiež osemvalec. Ale BMW má aj naozaj výkonný radový šesťvalec schovaný za názvom M50d.

BMW X7 03Zdroj: jmr

Ku GLS400d však nemá konkurenta. Buď je v ponuke slabší xDrive30d s výkonom 195 kW (265 k), alebo najvýkonnejšia verzia trojlitra so štyrmi turbami. Ten má o 99 kW (135 k) viac ako xDrive30d. Ponúka 294 kW (400 k). Pri rovankej trase s rovnakými rýchlosťami dokáže ísť so spotrebou 7,3 litra. Rozdiel v testovaní však bol v počasí a pneumatikách. Kým GLS malo typickú zimu so zimnými pneumatikami, X7 sme merali v lete a ráno, kedy ani klimatizácia nepotrebovala odovzdávať výkony.

Záver

Podľa nameraných hodnôt je jasné, že aj s obrovským SUV sa dá jazdiť s nízkymi hodnotami spotreby, aj keď reálnu kombinovanú spotrebu majú asi o liter vyššiu. Tieto autá si nikto predsa nekupuje kvôli nízkej spotrebe. Na nízku spotrebu sú zmerané štvorvalcové naftové motory v GLE a X5.