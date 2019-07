Aký je reálny výkon BMW Z4 M40i?

03.07.2019, 14:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

BMW Z4 je aktuálne na trhu vo svojej tretej generácii. Model nadviazal na Z3, s ktorým jazdil aj James Bond v jednom z filmov. Aktuálna generácia Z4 je však v pozornosti, lebo bola vyvíjaná v spolupráci s modelom Supra od Toyoty. Hovoríme o verzii M40i.

Obe vozidlá zdieľajú platformu, motor, prevodovku a niekoľko komponentov. Motor je trojlitrový radový šesťvalec. Je umiestnený vpredu a poháňa, cez osemstupňovú automatickú prevodovku zadné kolesá.

Podľa tabuliek má M40i výkon 250 kW (340 k). Tabuľkový krútiaci moment je 500 Nm. Výrobca udáva zrýchlenie na stovku v priebehu 4,5 sekundy a maximum je štandardne obmedzené elektronicky na 250 kilometrov za hodinu.

BMW Z4 M40i - reálny výkon môže byť bližšie ku 400 koňom ako udáva výrobcaZdroj: BMW

Na valcovej brzde merajúcej výkon však vyšli trochu iné výsledky. Reálny výsledok ukázal, že na zadných kolesách je výkon až 278 kW (378 k) a krútiaci moment 540 Nm. Ak by boli straty pri prenose len 10 percent, tak by bol reálny výkon motora až 306 kW (415 k) a krútiaci moment až 633 Nm. To je na malý roadster rozhodne poriadna porcia.