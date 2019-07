Audi pridáva novú karosériu pre model Q3

25.07.2019, 16:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Audi sa postupne rozširuje a svojim portfóliom zasahuje čo najviac segmentov a podsegmentov. Novým príspevkom k expanzii je model Q3 Sportback. Je to niečo ako zmenšené Audi Q8. Niečo, čo by kľudne mohlo niesť aj označenie Q4, keby to vyrába automobilka z Mníchova, aj keď v menšom prevedení.