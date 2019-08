Audi ukázalo lacnejší e-tron 50 quattro

07.08.2019, 14:30 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Automobilka Audi začala s uvádzaním elektrického modelu e-tron zhora. Pekne od výkonnejšej verzie. Ku nej však teraz pribudne slabšia alternatíva. Nebude slabšia len výkonom, ale aj kapacitou batérií a bude mať tiež nižšiu cenu.

Nová verzia budea mať označenie e-tron 50 quattro. Oproti 55 quattro bude mať znížený výkon. Miesto 300 kW (408 k) bude mať len 230 kW (313 k). Zníženie výkonu je aj pri nabíjaní. Z pôvodného maximálneho nabíjacieho výkonu 150 kW je pri 50-tke len 120 kW.

Menší výkon nabíjania by znamenal dlhšie nabíjanie, ale aj to Audi vyriešilo. Nabíjanie sa drasticky nepredĺži, lebo kapacita batérií klesla. Z pôvodných 95 kWh na 71 kWh. Tým sa znížil aj celkový dojazd. Podľa WLTP prejde nová verzia na nabitie 299 kilometrov. To je o 117 kilometrov menej ako výkonnejšia alternatíva.

Audi e-tron 50 quattro - celkový dojazd je 299 kilometrovZdroj: Audi

Nižší výkon znamená, logicky, aj slabšie dynamické parametre. Audi e-tron 50 quattro sa na stovku dostane za 7,0 sekundy. Maximálna rýchlosť sa dostala na 190 kilometrov za hodinu. Pohon všetkých kolies bude zachovaný a bude realizovaný dvomi elektromotormi.

Cena bude určite nižšia, aj keď automobilka nezverejnila presné informácie. Prvé predstavené Audi e-tron 55 quattro stojí od 81 400 eur. So slabšou verziou sa Audi dostane určite celkom blízko hranici 70-tisíc eur.

Audi e-tron 50 quattro - interiér sa nelíšiZdroj: Audi