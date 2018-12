Vallo aj železnice musia zabrať. Inak sa z pribúdajúcich áut zbláznime

Doprava vo veľkých mestách hustne a vari každý šofér si kladie otázku, kam to celé povedie. Železničná spoločnosť Slovensko sa snaží časť cestujúcich stiahnuť do svojich vlakov a v aglomerácii Bratislavy sa jej to aj podarilo.

29.12.2018, 14:26 | Ján Kováč | © 2018 News and Media Holding

Zároveň sa však stavia obchvat hlavného mesta, ktorý opäť naženie viac ľudí do áut. Kto bude teda napokon víťazom – auto alebo vlak? Keďže v dopravnej infraštruktúre sa zmeny dejú pomaly, stojí za to pozrieť sa na vec s nadhľadom: Aká bude doprava na Slovensku napríklad v roku 2030? Bude mať takmer každý dospelý človek auto alebo dve? Alebo sa to raz otočí a Slováci začnú opäť dôverovať verejnej doprave?

S nákupom odídete z predajne aj bez toho, že by ste siahli po peňaženke,...

Hypermarket vo vrecku Vysokoškolské tituly v ohrození

V novembri 2018 pripadalo na tisíc obyvateľov Slovenska už 419 osobných áut. Oproti roku 2007 sa tento počet zvýšil o 57 percent. Slovensko rýchlym tempom dobieha priemer Európskej únie, ktorý v roku 2016 dosiahol 487 áut na tisíc obyvateľov. 2019: Nový primátor Matúš Vallo sľubuje, že Bratislavčania sa budú po meste pohybovať rýchlejšie, a má na to niekoľko nástrojov



