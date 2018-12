Brabus sa rozlúčil s predchádzajúcou generáciou triedy G 700-koňovým monštrom

20.12.2018, 14:00 | jmr | © 2018 News and Media Holding

Dvorný úpravca modelov od značky Mercedes- Benz, sa vybláznil na druhú. Stvoril model Brabus 700 4x4² Final Edition, postavený na dobiehajúcom modeli G63 AMG. Ako už názov naznačuje, ide o výkonnú verziu na rozlúčku, keďže na výstave North American International Auto Show bol predstavený model pre rok 2019.

Vzhľad tohto terénneho monštra vzbudzuje rešpekt. Nad čelným oknom svieti spojler s integrovaným osvetlením. Nášľapy a vytiahnuté blatníky vypovedajú o primárnom zameraní, na ktoré s v Brabuse orientovali, nie je to len hladký prejazd mestskej džungle, ale najmä tej skutočnej. Čierne päťlúčové kolesá s obutím od Pirelli, konkrétne Scorpion ATR taktiež zapadajú do konceptu, z toho dôvodu je maximálna rýchlosť elektronicky obmedzená na 210 km/h, viac by terénne obutie nezvládalo v súlade s bezpečnosťou.

Mamutí výkon teda nie je to jediné. Pri úprave biturbo preplňovanej 5,5-litrovej V8 na hodnotu 515 kW (700 k) a 960 Nm točivého momentu bolo nutné pridať väčšie turbá, výfukové zvody, ale aj aktívne ovládané klapky v nerezovom výfuku. Plný výkon motor dosahuje už pri 5 300 otáčkach za minútu, čomu výrazne pomáha hladký chod automatickej prevodovky so siedmimi stupňami. Po týchto vylepšeniach sa dostali na časový údaj akcelerácie z 0 na 100 km/h za 5 sekúnd. To je o niečo viac, ako dosahuje základná verzia G63 AMG.

Brabus G700 - čas na stovku zahanbí nejeden hothatchZdroj: Brabus

Novinkou je tiež väčšie sacie potrubie a kryt sania Gold Heat Reflection, čo prispieva k ochrane výkonného agregátu. Aj preto si v Brabuse dovolili poskytnúť záruku až do 100 000 km alebo tri roky. Podstatné sú ale zmeny podvozkové, ktoré zlepšili schopnosť vozidla v teréne a stvorili skutočne extrémne použiteľné SUV. G od Brabusu dostalo 61 cm svetlej výšky a elektronicky nastaviteľný podvozok so štyrmi jazdnými režimami, Comfort, Sport, Off-road a personalizované nastavenie, kedy je možné osobitne zvoliť výšku vpredu a vzadu a taktiež uzávierku pre každú nápravu zvlášť.

Úpravca vyprodukuje len 10 kusov. Cena za začína na 209 000 €, ďalej sa bude odvíjať od množstva doplnkov a nastavení, ktoré si zákazník zvolí.

Brabus G700 - motor má osem valcov a výkon 700 koníZdroj: Brabus