Bugatti si pripomína model EB110 sériou Centodieci

Bugatti pripravilo pripomienku modelu EB110 z deväťdesiatych rokov. Vtedy to bol model, ktorý mal pripomenúť 110 rokov od narodenia zakladateľa automobilky, Ettoreho Bugatti. Z jeho iniciálov bola aj skratka modelu. Teraz automobilka novým modelom pripomína práve tento.

Nový model nazvaný Centodieci má meno vytvorené podobne ako Maserati Quattroporte, či Fiat Seicento. Len prepisom číslovky na slovo. Znamená 110. Ale úplne kompletným vývojom neprešiel, lebo pod zmenenou karosériou sa skrýva znova súčasný model Chiron.

Nevznikne však len ako prototyp, bude celkovo 10 kusov, pričom každý má cenovku 8 miliónov eur. A pravidlo je pri kúpe, teda skôr bolo pri kúpe, také, že iba majiteľ Chironu sa môže uchádzať o miestenku a možnosť kúpy Centodieci.

Centodieci má omnoho menšiu masku chladiča ako Chiron a zmenený štýl. Dôležitým odkazom na minulosť je dierkovaný panel za kabínou, taký mala verzia EB110 Super Sport. Rovnako je aj motor viditeľný pod skleným panelom.

Bugatti Centodieci - niektoré detaily evokujú práve model EB110Zdroj: Bugatti

Za sklom je stále rovnaký osemlitrový motor W16 so štyrmi turbami. Motor produkuje až 1 176 kW (1 600 k). To je v preklade do dynamických parametrov stovka za 2,4 sekundy, dvojstovka za 6,1 sekundy a trojstovka za 13,1 sekundy. Na trojstovke je tak Centodieci približne tak rýchlo ako niektoré autá zo bežnej súčasnej produkcie na stovke.

Aj keď je cena vozidla závratná a počet obmedzený na 10 kusov, tak sú už teraz všetky predané a ich kupci netrpezlivo čakajú na dodanie. Vôbec by nebolo prekvapením, keby v zmluve bol odsek o minimálnom trvaní vlastníctva.

Bugatti Centodieci - motor je za sklomZdroj: Bugatti