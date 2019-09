Čo je vlastne nové na inovovanom Mercedese GLC Coupe?

09.09.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Mercedes GLC Coupe sa ešte na jar dočkal mnohých zmien. Niektoré sú na prvý pohľad viditeľné, iné sú skôr skryté a odhalí ich až samotná jazda. Zrekapitulujme si čím sa toto vynovené SUV a kupé v jednom vyznačuje.

Celkový styling a podoba s väčším súrodencom GLE je teraz ešte výraznejšia, došlo teda k miernej unifikácii dizajnu. To však nie je na škodu, keďže GLC kupé teraz pôsobí ešte dospelejšie a hodnotnejšie. Nositeľom zmien sú najmä svetlomety, predné aj zadné. Netreba sa však báť že by sa tieto dva modely prekrývali alebo si kradli zákazníkov, GLE je stale výrazne väčšie. Otvory v nárazníku nového GLC sú tiež väčšie a celkovo je karoséria viac zaoblená. Kus na fotkách je špičkovo vybavenou benzínovou verziou GLC 300 s cenovkou takmer 90 000 eur s DPH. Jej súčasťou sú aj príplatkové 20-palcové disky AMG a bočné nášľapy. Auto s nimi pôsobí svalnato, elegantne, ale zároveň z neho vyžaruje športová výbušnosť.

Interiér je taktiež prepracovaný, hnedé kožené sedadlá musia zaujať každého. Novinkou je však dotykový touchpad, ktorý nahradil tradičné a už dosť zastaralé koliesko ovládania. Ovláda nový systém MBUX, teda Mercedes Benz User Experience. Tento multimediálny system je prepracovanejší a GLC využíva jeho najnovšiu generáciu. Rozlíšenie displeja v strede je až 1920x720 pixelov. Ďalšou viditeľnou zmenou je volant, ktorý má síce stale tri ramená, ale tlačidlá sú hliníkové a nie plastové a tiež jeho stredová časť je okrúhla a elegnatnejšia. No a za ním je plne grafický prístrojový štít namiesto analógových ukazovateľov vo verzii pred faceliftom. Možnosti nastavenia sú nekonečné, od mapy navigácie po údaje o jazde, či zobrazenia klasického otáčkomeru. Ovládanie je intuitívne, pomocou tlačidla na volante ktoré reaguje na zatlačnie ale aj dotyk prsta a jeho posunutie do strán.

Mercedes-Benz GLC 300 Coupe - pred vodičom je nový displej

Príplatková funkcia Energizing sa stará o relax na palube prostredníctvom zvloenia vhodnej hudby, podsvietenia či vypúštania parfému. Asistenčné prvky sú opät vylepšené a dalo by sa povedať, že s autom je skoro nemožné dostať sa do kolíznej situácie. Adaptívny tempomat s možnosťou nastvenia odstupu funguje výborne a ponúka možnosť navoliť si vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla. Taktiež asistent udržiavania v pruhoch nekompromisne spomalí pokiaľ svoj pruh auto opustí bez smerovky, prípadne auto v pruhu bez problému udrží. Pri vyhodení smerovky dokáže dokonca pruh sám zmeniť. Tento modrý kus je vybavený aj ťažným zariadením, ktorému dopomáha asistnet jazdy s prívesom. Ani pri manávrovaní v úzkych uličkách netreba mať starch, parkovacia kamera totiž dokáže snímať okruh 360 stupňov, takže dokonalý prehľad pri parkovaní je zaručený. Naviac je GLC vybavené aj takými lahôdkami ako funkcia výstrahy pri vystupovaní, ktorá sa stará o to aby pasažieri náhodou nevystúpili do cesty inému autu prechádzajúcemu okolo. Špeciálnou fuknciou navigačného systému je rozpoznávanie zápch a tak vždy naviguje tak, aby sa im auto vyhlo a dorazilo do cieľa skôr.

Motory sa po novom tiež dočkali zmien, zásadnou zmenou pri variante GLC 300 bol prídavný 48V elektromotor. Výkon tejto kombinovanej motorizácie je po novom až 190 kW (258 k), čo stačí na vystrelenie z nuly na stovku za 6,5 sekundy.

Mercedes-Benz GLC 300 Coupe - koliesko nahradila dotyková plocha