DS7 Crossback už môžete kúpiť aj na Slovensku

Automobilka Citroën mala v ponuke modely s označením DS, ale postupne ich oddelila ako samostatnú, prémiovejšiu automobilku. Chvíľu sa následne predávali DS3 a DS5 v showroomoch siete Citroën, ale s koncom ich životného cyklu automobilka z trhu odišla.

Dôvodom bola absencia samostatného showroomu pre novovzniknutú značku. Aktuálne je tesne pred otvorením prvý a DS Automobiles sa vracia na slovenský trh. Základom ponuky bude nový DS3 Crossback a DS7 Crossback. Oba sú crossovermi.

Väčší z dvojice, DS7 Crossback, stojí na platforme EMP2. Je prvým SUV od automobilky, ktoré sa dostane do Európy. Má sa dostať bližšie k prémiovým konkurentom hlavne z Nemecka. To znamená, že veľkostne by sa mal crossover priblížiť BMW X1, Audi Q3 a Mercedesu GLA/GLB.

Na Slovensku sa DS7 Crossback ukáže so základnou cenou 30 990 eur. V nej bude motor PureTech 130, trojvalec s objemom 1,2 litra a výkonom 96 kW (130 k). Štandardne bude kombinovaný s automatickou osemstupňovou prevodovkou.

DS7 Crossback - patrí medzi stredne veľké crossoveryZdroj: DS Automobiles

Nad ním bude v ponuke modelu 1,6-litrový motor PureTech s výkonom buď 132 kW (180 k), alebo 165 kW (225 k). Naftový základ bude zase 1,5-litrový motor BlueHDi s rovnakým výkonom ako má aj základný benzínový motor. Alternatívou bude dvojliter s výkonom 130 kW (177 k).

Neskôr sa na trhu objaví aj hybridná verzia, ktorá by mohla mať aj pohon všetkých kolies, pričom zadné kolesá by roztáčali elektromotory. Zatiaľ najvýkonnejšou a najdrahšou verziou je tá s PureTech 225, výbavou Grand Chic a cenovkou 45 190 eur.

DS7 Crossback bude nezvyklým javom na cestách a v interiéri ponúkne avantgardnejší dizajn jednotlivých prvkov.

DS7 Crossback - interiér pôsobí luxusneZdroj: DS Automobiles