G-Power pripravil alternatívu k budúcemu BMW M8

BMW plánuje do budúcna model M8, avšak pre tých, ktorí nechcú čakať pripravil úpravca G-Power niečo už teraz. Z modelu M850i vydoloval naozaj vysoký výkon.

Základ na prestavbu je teda jasný, je ním kupé BMW M850i. Úprava exteriéru sa obmedzila na zmenu diskov kolies, ktoré môžu mať priemer až 21 palcov. Druhým viditeľným prvkom bude výfuková sústava vyrobená z nehrdzavejúcej oceli.

Najviac sa toho udialo pod kapotou. Motor V8 s objemom 4,4 a dvomi turbami má štandardne 390 kW (530 k) a 750 Nm. Ale po úprave sú hodnoty podstatne vyššie.

G-Power z motora vytiahol 493 kW (670 k) a tiež slušných 890 Nm. To sa pretavilo do schopnosti zrýchliť na stovku za 3,1 sekundy. Oproti sérii to je zlepšenie o 0,6 sekundy.

BMW M850i G-Power - vizuálnych úprav nie je mnohoZdroj: G-Power

Za príplatok úpravca odstráni aj obmedzovač rýchlosti. Z maximálnej rýchlosti 250 kilometrov za hodinu bude okamžite 320 kilometrov za hodinu.

V priebehu tohto roka samotné BMW predstaví model M8, ktorý bude mať, pravdepodobne, motor z BMW M5. Očakáva sa, že minimálne bude mať 442 kW (600 k). Omnoho pravdepodobnejší je ešte vyšší výkon.

BMW M850i G-Power - vnútri pribudol štítokZdroj: G-Power