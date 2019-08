Hybridné BMW 330e bude mať XtraBoost

20.08.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

BMW pridáva nové a nové verzie do ponuky modelu s číselným označením 3. Po klasických naftových a benzínových modeloch sa na trhu etabluje aj nový plug-in hybrid. Bude schovaný za označením 330e a práve to malé E na konci hovorí o samotnom pohone.

Vizuálnych rozdielov oproti štandardným verziám veľa nebude. Iné disky, ktoré nebudú povinné nie sú relevantné. Bez označenia na veku batožinového priestoru sa bude dať hybrid s možnosťou nabíjať z elektrickej siete rozoznať len pohľadom na dvierka schovávajúce konektor.

Základom pre hybridnú verziu je dvojliter s prepĺňaním a výkonom 135 kW (184 k). K nemu sa pridáva elektromotor zabudovaný do osemstupňovej automatickej prevodovky.Ten samotný produkuje výkon 83 kW (113 k).

BMW vyrátalo celkový výkon na hodnotu 185 kW (252 k). Ale to nie je všetko. Krátkodobo, v športovom režime, je možné zvýšiť výkon o ďalších 29 kW (40 k) vďaka funkcii XtraBoost. To znamená, že na 10 sekúnd má auto výkon až 215 kW (292 k).

BMW 330e - nabíjací konektor má miesto pod dvierkami v blatníkuZdroj: BMW

Plná akcelerácia na stovku je teda hotová za 5,9 sekundy. Maximálnu rýchlosť sa podarilo dostať na 230 kilometrov za hodinu. Pritom na samotnú elektrickú enerigiu dokáže vyvinúť až 110 kilometrovú rýchlosť.

Pri plnom nabití 12 kWh batérie prejde 330e 59 až 66 kilometrov, kým sa úplne vybije. BMW umiestnilo batériu ku nádrži, takže kufor zmenšuje v minimálnej miere. Ak by bol štandardný objem málo, tak je možné zložiť sedadlá delené v pomere 40:20:40. Ak by aj to bolo málo, tak bude existovať aj alternatíva s karosériou kombi.

BMW 330e - maximálny dojazd má byť 66 kilometrovZdroj: BMW