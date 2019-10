Hyundai spravil šialenú driftujúcu dodávku

24.10.2019, 15:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Niekedy sa automobilkám podarí presadiť aspoň koncept vozidla, ktorý je trochu nezvyklý a v rozpore so zelenými snahami a elektrickými vozidlami. Práve Hyundai spravil niečo, čo robí z úžitkového vozidla šialenosť. konštruktéri spravili iMax N Drift Bus.

Nie je to prvá takáto vec, ktorá sa udiala, veď Renault mal svoj Espace F1 a Ford Supervany. Lenže ani jeden z nich nedriftoval. To má práve kreácia od Hyundaiu priamo v názve. A keďže je to N, tak je odeté do bledomodrej farby, má charakteristické disky a tiež červené detaily na karosérii.

Aby sa vôbec van do driftu dostal, tak musel odhodiť svoj 2,5-litrový naftový štvorvalec a nahradiť ho niečim, čo má predsa trochu viac výkonu. Za prednú masku sa nasťahoval 3,5-litrový motor V6 s dvomi turbami. Poháňa zadné kolesá.

Hyundai iMax N Drift Bus - pohon zadných kolies je jasnýZdroj: Hyundai

Dve turbá pomáhajú, aby motor dosahoval výkon 299 kW (405 k) a krútiaci moment 555 Nm. Pri tom všetkom ostávajú modelu pôvodné sedadlá. Takže drift si môže vychutnať až sedem pasažierov, ak je dostatočne schopný vodič.

V H-1 je celkom nová aj osemstupňová automatická prevodovka a o zvuk sa stará výfuk s dvomi režimami. Za autom nestojí úplne fabrika ako taká, ale austrálsky tím konštruktérov. Aj preto má iné meno a tiež volant na pravej strane.

Hyundai iMax N Drift Bus - driftuje sa s ním ľahšie ako s naftovým štvorvalcomZdroj: Hyundai