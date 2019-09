Marketingový šéf Renaultu: Captur chceme udržať na vrchole segmentu

18.09.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Renault len nedávno nahradil Clio novou generáciou. Aktuálne predstavil, na autosalóne vo Frankfurte, aj novú generáciu Capturu. Tá má všetky predpoklady ostať na špičke predaja medzi malými crossovermi, kam sa dostala už prvá generácia. O základných aspektoch nového modelu sme sa porozprávali s Frédéricom Clermontom, marketingovým riaditeľom Renaultu pre malé autá.

Čo je na novom Capture naozaj nové, čo sa zmenilo medzigeneračne?

Je pre nás vždy udalosťou, keď uvádzame nové auto. Najmä ak je to taký bestseller ako je práve Captur. Captur je pre Renault ikonickým autom. Je to absolútny líder segmentu malých crossoverov. Je kompletne nový, ale stále je to Captur. Zmenili sme všetko zvonka aj zvnútra, ale zachovali sme DNA modelu. Ostala výborná modularita vzadu s najväčším kufrom v triede až 536 litrov vďaka posuvnej zadnej lavici. A tiež sme pridali autu možnosť prispôsobiť vzhľad požiadavkám zákazníka. Zvonka máme až 90 rôznych kombinácií. Budeme mať, napríklad 11 odtieňov laku a 4 odtiene strechy. A vnútri je možností až 18.

Zákazníci teda budú mať veľa možností vzhľadu, aké možnosti budú mať pri voľbe pohonu?

Chceme, aby bolo auto čo najviac prispôsobené zákazníkovi, chceme, aby bolo rozšírením domova. Captur je pre nás úplná revolúcia z pohľadu technológií a kvality. Pohonné systémy pokrývajú široké spektrum. Začínajú s výkonom 70 kW (95 k) a vrchol je 92 kW (125 k). V ponuke máme benzínové aj naftové motory, manuálne aj automatické prevodovky, ale určite viete, že začiatkom roka 2020 pribudne aj náš prvý plug-in hybrid. Bude nielen prvý v ponuke Renaultu, ale aj prvý v tomto segmente.

Renault Captur - verzia Initiale Paris nebude na Slovensku v ponukeZdroj: jmr

Hybrid teda pozostáva zo spaľovacieho motora a elektromotora, bude možné doplniť druhý elektromotor, ktorý by poháňal zadnú nápravu?

Nie, ale aj napriek tomu bude Captur unikátom na trhu. Bude ponúkať možnosť jazdy na elektrickú energiu. Ale bude na vrchole v efektívnosti pohonu. Jedna hodnota hovoriaca za všetko je, že výlučne na elektrickú energiu prejde až 65 kilometrov v mestskom prostredí. S elektrickou energiou je tak možné jazdiť celý týždeň a potom cez víkend môžete ísť na 500-600 kilometrov na benzín.

Čo je spaľovacou časťou hybridného systému?

Je 1,6-litrový atmosférický štvorvalec.

Celý interiér je modernejší, Captur dokonca dostal aj nový ovládač rádia pod volantom.

Prerobili sme celý interiér, máme úplne novú konzolu, ktorá vyzerá ako zavesená vo vzduchu. Interiér je veľmi ergonomický a keď sedíte v aute, tak cítite, že nová generácia je úplne na inej úrovni kvality ako bol predchodca. Tiež sa zmenil podiel mäkkých povrchov na prístrojovej doske, na dverových výplniach. Aj toto je unikátne pre kategóriu a prichádzame s tým už v novom Cliu piatej generácie. Vstúpili sme teda do novej éry z pohľadu kvality.

Renault Captur - zadné svetlá majú tvar písmena CZdroj: jmr

Na volante je vidno ovládače nových asistentov, čo prináša z tohto pohľadu?

Aj tu je Captur menšou revolúciou. Napríklad sme pridali asistenta pre diaľničnú jazdu a jazdu v zápchach. Tie vytvárajú cestu pre autonómnu jazdu ako aj v piatom Cliu. Máme tiež 360-stupňovú kameru použiteľnú pri parkovaní a manévrovaní v úzkych priestoroch v meste.

Aké sú výhody nového systému Easy Link, ktorý sa predstavil v Cliu?

Easy Link bude mať najväčšie displeje v kategórii. Stredový displej môže mať uhlopriečku až 9,3 palca. Pred vodičom môžeme mať ďalší displej pre zobrazovanie rýchlosti a ostatných nevyhnutných informácií s uhlopriečkou 10,2 palca. Dôležitým prvkom však bude konektivita so zakomponovaným Google Search v jednom riadku, podobne ako na moderných mobilných telefónoch. Easy Link bude tiež podporovať automatické aktualizácie systému.

Kam Renault mieri s novým Capturom?

Captur je už v prvej generácii lídrom na trhu, chceme si zachovať toto postavenie. Ale v prvom rade je pre nás kľúčová spokojnosť zákazníkov. To je vlastne to, čo nás počas celého vývoja poháňalo. Preto sme nechali DNA Capturu, ale spravili sme ho moderným a aktuálnym, aby ho mohli zvážiť aj majitelia prvej generácie.

Renault Captur - interiér pokračuje v stopách nového CliaZdroj: jmr