Kam na jednodňový výlet? Skúsili sme jazero u susedov

19.09.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Niekedy je nutné vypadnúť, ísť niekam preč od každodenných starostí a povinností. Ale ak nie je čas letieť naozaj ďaleko, tak aj okolie Bratislavy ponúka niekoľko príjemných miest, kde sa dá vypnúť. My sme si na výlet vybrali okolie Neusiedler See v Rakúsku. Nie je to len blízko Bratislavy, ale dá sa k nemu vybehnúť z takmer polovice Slovenska. A keďže sme si na výlet vybrali BMW M850i Cabrio, tak je jasné, že počasie nesúhlasilo s otvorenou strechou.

Výkonný osemvalec bolo počuť, v športovom režime, aj pri zatiahnutej streche, s Eco Pro je auto, naopak, príjemne tiché, čo je ideál na prvý presun po bočných cestách Rakúska do mesta Neusiedl am See. Je to takmer najbližšie miesto pri jazere. A po počúvaní ohlasov na reštauráciu Mole West bolo miesto jasné. Takmer všetky miesta boli vybookované, ale jeden stôl sa ešte našiel. Znova sa potvrdilo známe pravidlo, že nie každá reštaurácia, ktorá sa nešpecializuje na burgre to zvláda správne. Samotné mäso bolo v poriadku, ale žemľa už nepatrila medzi tie najlepšie. A korunu tomu, prečo nie dávali hranolky z polotovarov dochutené kečupom a majonézou podobnou tým vo fastfoodoch. Celková suma 23 eur aj s pitím. Avšak prostredie je pekné s malým prístavom pre plachetnice.

Neusiedler See - výhodou reštaurácie je pekné prostredieZdroj: jmr

Z Neusiedlu je výber dvoch trás, západným brehom a východným brehom. Chvíľka bez dažďa znamená strechu dole. Ani pri povolenej rýchlosti v Rakúsku mimo obce, 100 kilometrov za hodinu, do interiéru M850i nefúka ak sú vytiahnuté okná. Pritom Bowers&Wilkins aparatúra robí šou asi aj pre okolidúcich. Východným brehom teda ideme do Podersdorfu. Ten je známy majákom, pri ktorom sa fotí každý správny influencer na Instagram. Tak ako v Neusiedli, aj tu je pláž, kde za poplatok môžete ísť. Ani v lete neboli tieto pláže nejako extrémne zaplnené, teda ak výlet prebieha cez pracovný týždeň. Podersdorf ponúka ešte jednu zaujímavosť, je ňou veterný mlyn. Ako Google Maps, tak Waze ho vedia nájsť veľmi rýchlo a je možná aj jeho prehliadka.

Neusiedler See - maják v Podersdorfe je povinnosťou každého influenceraZdroj: jmr

Ďalej sa dá pokračovať do Illmitzu, kde je možné obdivovať faunu a nasadnúť na loď cez jazero. My volíme opačný smer, ideme do Rustu na západnom brehu. Je to najmenšie štatutárne mesto v Rakúsku, má necelých 2-tisíc obyvateľov. Ale centrum je naozaj malebné a fotogenické. Plus ponúka viacero kaviarní. Blízko Rustu je aj mesto St.Margarethen in Burgenland. V ňom, teda tesne pri ňom je Rímsky lom, ktorý sa z výroby kameňa transformoval na eventové miesto. Medzi týmito dvomi mestami je však Familypark s rôznymi atrakciami pre deti.

Neusiedler See - neďaleko mesta Rust je FamilyparkZdroj: jmr

Cesty medzi dedinami a mestami sú v tejto časti Rakúska lemované vinicami, kde sa naozaj hodí otvorená strecha. Ale, samozrejme, záleží od počasia. Pokračovať sa dá až do mesta Mörbisch am See, kde je kúpeľný ostrov a pekné pobrežie lákajúce na prechádzku. My volíme návrat a končíme výlet s priemernou spotrebou tesne nad 10 litrov na sto kilometrov. Celý výlet má približne 200 kilometrov a dá sa stihnúť v priebehu jedného dňa aj s prestávkami. Cestou naspäť ešte môžete vybehnúť cez Hainburg na Braunsberg, odkiaľ je pekný výhľad na celé okolie.

Neusiedler See - z kopca Braunsberg je väčšinou pekný výhľadZdroj: jmr