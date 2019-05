Kupé SUV od Renaultu je realitou, prichádza Arkana

Renault sa púšťa do nového segmentu SUV. Popularita kombinácie kupé, SUV a štyroch dverí na prístup do interiéru zasiahla aj do portfólia francúzskeho výrobcu. Nový model Arkana bude zatiaľ dostupný len pre ruský trh.