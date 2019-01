Lexus predvedie otvorenú verziu športového LC

14.01.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Lexus LC je to auto, ktoré vyzerá ako keby bolo z budúcnosti. Má tvary patriace skôr konceptom ako sériovým autám na reálnych cestách. Avšak Lexusu aktuálne chýba v ponuke kabriolet. Tento deficit rieši zatiaľ koncept otvoreného LC, ktorý sa ukáže v Detroite.

Zatiaľ automobilka hovorí o aute ako o koncepte, ale tiež hovorí, že naznačuje budúce zloženie modelového portfólia. To znamená, že otvorená verzia niektorého z modelov by sa mohla dostať do ponuky už onedlho.

Základné tvary LC s otvárateľnou strechou sú podobné ako má kupé, ale len do bodu, kde začína strecha.V tom bode sa dizajnéri museli popasovať s novou alternatívou, so skladacou plátenou strechou. Tá je najväčším rozdielom oproti sériovému kusu.

Ak však pozrieme do interiéru, tak ten sa nezmenil. Akurát niekde muselo pribudnúť tlačidlo na otváranie priestoru nad hlavami pasažierov. Ako nepríjemný bonus je, aspoň vizuálne zmenšenie priestoru na zadných sedadlách na úplné minimum.

Lexus LC Convertible - výrazná zmena je vzaduZdroj: Lexus

V prípade, že by sa aj kabriolet dostal do sériovej produkcie, tak je očakávanie, že bude mať rovnaké pohonné jednotky ako kupé. Tými sú, v LC500, osemvalec dosahujúci výkon 352 kW (477 k), alebo LC500h s hybridným ústrojenstvom pracujúcim so spaľovacím 3,5-litrovým šesťvalcom.

Kým kupé s hybridným ústrojenstvom má hmotnosť takmer dve tony, tak kabriolet možno ešte pár kíl pridá. Môžu za to výstuže podvozku a samotný mechanizmus sťahovania strechy. Aj keď teraz automobilka o aute tvrdí, že je len konceptom, tak práve tento má šancu obohatiť modelovú ponuku, nakoľko práve kabriolet aktuálne v ponuke chýba.

Lexus LC Convertible - interiér má žlté prešívanieZdroj: Lexus