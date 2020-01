Malé Fiaty dostanú hybridné systémy

Fiat tiež pridáva hybridné modely. A to rovno do svojich najmenších modelov. Nebude to hybrid s možnosťou nabíjania, ale mild hybrid, kde elektromotor je schovaný v štartér-generátore. Je spojený s novým malým motorom.