Mercedes odovzdal Avisu 100 Sprinterov

13.06.2019

Mercedes spolupracuje s požičovňou automobilov Avis už od roku 2015. Najnovší kontrakt zabezpečil presun 100 kusov modelu Sprinter do flotily na požičiavanie. Väčšina bude mať rozmer L2H2 a číselné označenie 314.

Pod číselným označením sa skrýva 2,2-litrový motor s výkonom 105 kW (143 k) a pohonom zadnej nápravy. Všetky vozidlá budú mať celkovú hmotnosť 3,5 tony. Pre ľahšie manévrovanie so šesťmetrovým vozidlom je vzadu umiestnená kamera a parkovacie senzory.

V prednej časti dodávok budú tri sedadlá a priestor bude klimatizovaný. Niekoľko kusov bude aj s predĺženou karosériou a výkonnejšou pohonnou jednotkou.

„Objednávku tejto série vozidiel Sprinter považujem za jeden z vrcholov našej dlhoročnej spolupráce, ktorá sa začala ešte v roku 2015. Ide o umocnenie synergie dvoch celosvetových značiek, vďaka ktorej majú možnosť zákazníci vyskúšať unikátnosť nového Sprintera. Ten už tradične na trh prináša inovácie umožňujúce nielen znižovať náklady na prevádzku, ale aj minimalizovať záťaž vodičov s využitím bezpečnostných a jazdných asistentov a tým zvyšovať efektivitu a ekonomiku prevádzky. Mnohí naši zákazníci tvrdia, že pri šoférovaní Sprintera majú pocit ako by šoférovali osobné auto a to nielen z hľadiska manévrovania s vozidlom, ale aj z hľadiska komfortu a ergonómie ovládania. Preto verím, že aj zákazníci spoločnosti Avis Slovensko ocenia výnimočné vlastnosti, ktoré prináša značka Mercedes-Benz do segmentu úžitkových vozidiel“, dodal na margo tejto významnej udalosti Ján Novotný, vedúci predaja úžitkových vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.

Mercedes-Benz Sprinter Avis - väčšina vozidiel bude mať označenie 314Zdroj: jmr

„Veľmi sa tešíme, že sa spoločnosť Avis Slovensko opäť rozhodla práve pre značku Mercedes-Benz. Je to potvrdením vzájomnej dôvery a zároveň naším záväzkom poskytovať služby na najvyššej úrovni“, uviedol Stephan Moebius, generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia, ktorý symbolicky odovzdal kľúč od novej flotily hviezdnych transportérov Jurajovi Šulhaňovi, obchodnému riaditeľovi spoločnosti Avis Slovensko, ktorý dodal:„Nové vozidlá Sprinter presviedčajú svojou variabilitou, spoľahlivosťou a vysokou úžitkovou hodnotou. Ich všestrannosť pokrýva rozmanité požiadavky našich zákazníkov. Bohato vybavné vozidlá prinesú nevýdaný komfort a tým nastavia nový vysoký standard v oblasti prenájmu úžitkových vozidiel.“ Tento segment tvorí dôležitú súčasť ponuky požičovne automobilov Avis Slovensko.

Mercedes-Benz Sprinter Avis - dĺžka je 6 metrovZdroj: jmr