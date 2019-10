Nová generácia Volkswagenu Golf prinesie hybridnú silu

25.10.2019, 09:30 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Volkswagen predstavil novú generáciu Golfu. Je v poradí už ôsma a má pokračovať v úspechov všetkých doterajších generácií. Nová generácia neexperimentuje s tvarmi karosérie a ostáva stále hatchbackom nižšej strednej triedy.

Karoséria má veľmi priaznivý koeficient aerodynamického odporu, iba 0,275. Oproti siedmej generácii sa zväčšila dĺžka, ale iba o necelé tri centimetre, šírka dokonca 1 centimeter stratila a o milimeter je kratší rázvor osí kolies.

Vonkajší vzhľad bude na konkrétnom pozorovateľovi, ale dôležitým faktom je, že Volkswagen ponúkne maticové svetlá aj pre tento model. IQ.Light LED bude systém z príplatkovej výbavy a v každom svetle bude mať až 22 LEDiek.

Do auta bude možné dostať sa aj cez mobil. Jediné, čo na to treba je kompatibilný mobil od Samsungu. Funguje to približne tak ako platby cez mobil. Priložíte ho a auto sa odomkne bez nutnosti internetového pripojenia, alebo iných spojení. Po otvorení dá vodič mobil na príslušné miesto a môže naštartovať. Digitálny kľúč sa dá zdieľať a posielať. To znamená, že napríklad rodinní príslušníci, vybavení príslušným Samsungom, môžu mať prístup k autu.

Volkswagen Golf 8 - základná filozofia auta sa nezmenilaZdroj: Volkswagen

Vnútri Volkswagen stavil na displeje. Analógové ukazovatele sú už históriou. Pred vodičom je 10,25-palcový displej a vedľa neho v základe osempalcový. Za príplatok je desaťpalcový aj tam. Okrem týchto dvoch ponúkne nový Golf aj možnosť head-up displeja.

Z najnovšej verzie Passatu si Golf prevezme aj systém Travel Assist. Dá sa povedať, že to je čiastočne autonómna jazda až do rýchlosti 210 kilometrov za hodinu. Využíva adaptívny tempomat a systém udržiavania pruhu, aj keď ruka na volante stále musí byť.

Volkswagen Golf 8 - interiér používa displeje miesto takmer všetkéhoZdroj: Volkswagen

Nová generácia Golfu bude využívať komunikáciu medzi autami Car2X, ktorá zdieľa informácie s ostatnými vozidlami až na vzdialenosť 800 metrov. Informuje o nebezpečí ako autonehody, či zápchy. Car2X má štandardizovaný formát v celej Európskej únii.

Už na začiatku bude mať Golf rovno päť hybridných pohonov. Mild-hybridy budú využívať 48V sústavu. Ich výkony budú 81 kW (110 k), 96 kW (130 k) a 110 kW (150 k). Dva plug-in hybridy ponúknu 13 kWh batérie a buď 150 kW (204 k), alebo 180 kW (245 k).

Okrem hybridov bude v ponuke aj niekoľko verzií litrového trojvalca. Štyri valce bude mať 1,5 TSI a v ponuke bude aj naftová verzia s objemom dva litre. Pre športovejšie modely GTI, ktoré automobilka pripravuje ostane dvojlitrový benzínový motor.

Volkswagen Golf 8 - digitálny panel nahradil aj prepínač svetielZdroj: Volkswagen