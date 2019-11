Nová Škoda Octavia je väčšia a má plug-in hybrid

12.11.2019, 09:30 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Škoda ukázala svetu novú generáciu modelu Octavia. Je už štvrtá v novodobej histórii. Pred týmito štyrmi generáciami bola ešte jedna, pôvodná, z rokov 1959 až 1971. Pod taktovkou Volkswagenu má však pevné číslo 4, ktorým aj bude označovaná.

Už letmý pohľad na tvary odhalí príbuznosť s najnovším inovovaným Superbom a menšou Scalou. Korporátny dizajn je neodškriepiteľný, ale zároveň ostáva Octavia dostatočne autentickým a samostatným modelom. Dalo by sa povedať, že časť inšpirácie poskytol koncept Vision C.

Výrazným krokom vpred pre model je aj strata štvorsvetlového vzhľadu tretej generácie po modernizácii, ale aj možnosť priplatiť si za LED svetlá s maticovým usporiadaním schopné prispôsobovať lúč aktuálnym podmienkam. LEDkové sú aj zadné svetlá. Tie majú sekvenčnú smerovku.

Nová Octavia narástla ako na dĺžku, tak na šírku. Pribudlo 19 a 15 milimetrov pre liftback. Kombi má dokonca naviac 22 milimetrov dĺžky. Dĺžka liftbacku je 4689 milimetrov a šírka 1829 milimetrov. Prekvapením je zachovanie rázvoru osí kolies s hodnotou 2636 milimetrov. Aj napriek rovnakému rázvoru ponúkne štvrtá generácia Octavie 5 milimetrov naviac pre kolená pasažierov vzadu. Nárast zaznamenal aj batožinový priestor. Liftbacku pribudlo 10 litrov a je na 600 litroch, kombi má 640 litrov, čo je nárasť o 30 litrov. Sklápanie sedadiel s deleným operadlom je štandardom a po sklopení vznikne plocha s dĺžkou vhodnou na prespatie počas letných festivalov.

Interiér, teda jeho predná časť má niečo spoločné so Scalou. Je to samostatne stojaci displej s uhlopriečkou až 10,25 palca. V základe má 8,25. Druhý displej môže byť pred vodičom. Ten bude mať iba jednu verziu s 10,25 palcami. No a tretí displej si našiel miesto pod sklom a jeho odraz premieta dôležité informácie priamo do zorného poľa vodiča. Čisté línie si vyžiadali zakomponovanie ovládania klimatizácie do menu displeja. Ďalšou výraznou zmenou pre vozidlá vybavené automatickou prevodovkou DSG je systém shift-by-wire, ktorý má miesto páky len malý prepínač režimov prevodovky.

Nová Octavia bude mať odpor vzduchu len 0,24 ako liftback a 0,26 ako kombi. To pomôže dosahovaniu nízkej spotreby. Celkovo ponúkne 14 pohonných sústav. Benzín budú reprezentovať trojvalec 1,0 TSI (81 kW/110 k) a štvorvalce 1,5 TSI (110 kW/150 k) a 2,0 TSI (140 kW/190 k). Pre menšie dva bude v ponuke aj mild-hybridný systém s označením e-TEC.

Nafotvú stajňu bude predstavovať niekoľko verzii motora 2,0 TDI. Ten ponúkne výkony 85 kW (115 k), 110 kW (150 k) a 147 kW (200 k). Alternatívou bude aj CNG, kde 1,5-litrový motor TSI príde s 96 kW (130 k). Úplne najviac výkonu bude mať, zatiaľ, systém plug-in hybrid iV. Ten kombinuje elektromotor s 1,4 TSI a 6-stupňovým DSG a dosahuje 150 kW (204 k). Na jedno nabitie batérie s kapacitou 13 kWh prejde až 55 kilometrov podľa cyklu WLTP.

V predaji sa najskôr objaví obľúbenejšia verzia kombi a pár týždňov po nej príde liftback. Škoda však v priebehu roka 2020 predstaví ďalšie verzie. V ponuke pribudne ešte terénnejšie zameraný Scout a športovo ladená verzia RS.

