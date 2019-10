Nová Toyota Yaris prichádza s novým hybridom

17.10.2019, 16:30 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Toyota predstavila novú generáciu obľúbeného malého modelu Yaris. Práve Yaris bol prvý, ktorý medzi takto malé autá priniesol hybridnú sústavu pohonu. V tom pokračuje, avšak s úplne novou generáciou a novými časťami.

Nový Yaris stojí na platforme TNGA, Toyota New Global Architecture. Štvrtá generácia Yarisu bude mať rázvor až o 5 centimetrov dlhší ako tretia, ale zároveň sa skráti celková dĺžka. Ten rozdiel bude celkom zanedbateľný. Výška auta klesne o 4 centimetre, ale na vnútornom priestore sa to prejaviť nemá. Môže za to nižšia pozícia sedadla.

Ani exteriér, ani interiér neprinášajú žiadne šialené výstrelky. Vnútri bude veľký displej, ktorý okrem tradičných informácií zobrazuje aj toky energií medzi motorom, kolesami a batériou. V ponuke bude aj veľký head-up displej.

Novinkou bude stredový airbag, ktorý má ešte lepšie ochrániť posádku v prípade nárazu. Súčasťou výbavy môže byť aj adaptívny tempomat, ktorý pri hybride s e-CVT dokáže spomaliť až do úplného zastavenia a následne sa rozbehnúť.

Toyota Yaris - pokrok je viditeľnýZdroj: Toyota

Nová pohonná sústava pozostáva z 1,5-litrového trojvalca s atmosférickým plnením, ktorý má mať až o 15 percent viac výkonu ako predchádzajúca spaľovacia časť systému Yarisu Hybrid. Spotreba, podľa vyhlásenia Toyoty, klesla až o 20 percent.

Toyota tiež zmenila batérie. Miesto NiMH používa nová generácia Yarisu Hybrid Li-Ion. Znížila sa tak hmotnosť až o 27 percent. Nový model na niektorých trhoch prinesie aj benzínové motory bez hybridného ústrojenstva. Všetko budú trojvalce.

Toyota Yaris - interiér preberá prvky z ostatných modelovZdroj: Toyota