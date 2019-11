Nová verzia Audi R8 má desaťvalec a pohon zadných kolies

08.11.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Audi ponúkne zákazníkom novú verziu superšportu R8. Nová bude po facelifte. Pred faceliftom bol v ponuke model RWS, teraz bude RWD. Ako názov napovedá, bude mať pohon výlučne jednej, konkrétne zadnej, nápravy.

Okrem kupé bude verzia RWD dostupná aj ako otvorená alternatíva Spyder. Pri RWD budú niektoré detaily exteriéru karosérie lakované čiernou lesklou farbou. Avšak v prípade nutnosti zmeny ponúka automobilka aj možnosť priplatiť za rovnaké prvky, ale z karbónu.

Novinkou, ktorú RWD prináša do vzorkovníka farieb je sivá Kemora. Viac vizuálnych zmien netreba. To dôležité je schované pred zrakmi. A nie je to ani v interiéri. Ten je navlas rovnaký ako vo verziách s pohonom Quattro.

Motor je V10 spojený so sedemstupňovou automatickou prevodovkou S-tronic. V prípade RWD produkuje 398 kW (540 k) a krútiaci moment je 540 Nm. Hodnoty sú o niečo nižšie ako má štvorkolka. Tá má naviac 22 kW (30 k) a 20 Nm.

Audi R8 V10 RWD - otvorená verzia zhodila 55 kilogramov

Aj napriek výkonovému hendikepu dokáže RWD vyšprintovať na stovku v priebehu 3,7 sekundy a dosiahnuť maximum 320 kilometrov za hodinu. Spyder potrebuje o desatinu sekundy viac a zvládne o 2 kilometre za hodinu nižšie maximum.

Výrazným pozitívom RWD je zníženie hmotnosti. Kupé schudlo odstránením prvkov pohonu prednej nápravy 65 kilogramov a Spyder zhodil 55 kilogramov. Ďalšou pozitívnou správou je nižšia cena. Oproti Quattru by mala byť nižšia až o 22-tisíc eur. Na nemeckom trhu začína kupé s cenovkou 144-tisíc eur. Začiatok predaja je naplánovaný na začiatok roka 2020.

Audi R8 V10 RWD - interiér sa nezmenil