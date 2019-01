Opel Zafira Life mení svoju podstatu

11.01.2019, 10:00

Každý si pamätá prvú generáciu Opla Zafira. Bolo to to MPV, ktoré malo sedem sedadiel, pričom zadné dve sa dali schovať do podlahy. Tretia generácia už svoju púť ukončila, tak prichádza tá štvrtá. Ale tá sa myšlienkou dosť výrazne vzďaľuje pôvodnému konceptu.