Ôsma generácia Corvette má motor v strede, nie vpredu

Po siedmich generáciách s rovnakým usporiadaním, motor vpredu a pohon zadnej nápravy, prichádza koncern GM s výraznou zmenou Corvette. Dá sa povedať, že motor bol v strede, ale pred vodičom. Presúva sa za vodiča.

Prvý návrh na Corvette s motorom v strede mal Zora Akus-Duntov už pred takmer 50 rokmi. Odvtedy takmer každých 10 rokov automobilka produkovala nové koncepty s týmto rozložením, ale ostávala pri rovnakej koncepcii.

Automobilka naznačila, že na domácom trhu by sa základná cena mohla dostať aj pod 60-tisíc amerických dolárov. To je za superšport s motorom v strede naozaj zaujímavá cena. Je však stopercentne jasné, že kým sa auto dostane do Európy, bude cena nad 70-tisíc eur.

Styling auta nadväzuje na siedmu generáciu, avšak z profilu je jasné, že nastala spomenutá zmena v tom, kde je pohonná jednotka. Motor je znova V8, ktorý má základ v predchádzajúcej generácii modelu, avšak bol tak prerobený, že má označenie LT2. Dosahuje výkon 360 kW (490 k), pričom balík Z51 pridá ešte 4 kW (5 k).

Rozdielom však bude prevodovka. Sedemstupňový manuál už dostupný nebude, Corvette bude mať výlučne 8-stupňový automat. Manuálne radenie bude možné len pádlami pod volantom. Pohon zadnej nápravy ostal nezmenený.

Stovku má Corvette C8 zvládnuť za približne tri sekundy. Reálne má základná verzia C8 držať v zrýchlení krok s vrcholnou verziou siedmej generácie, so ZR1. A základná verzia nebude finálnou v ponuke, výkonnejšie budú postupne pribúdať.

