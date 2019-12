Phantom Rose má až milión stehov individualizácie

30.12.2019, 10:30 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Rolls-Royce má, ako každý musí tušiť, oddelenie na personalizáciu a prispôsobenie vozidla priamo požiadavkám zákazníkov. A to aj tým najšialenejším. Červená farba na 25 kusoch? Bez problému. Ale zaujímavejší je nový produkt Phantom Rose.

Samotné meno špeciálneho kusu je odvodené od ruže, ktorá bola vytvorená priamo pre automobilku a je v jej záhradách. O téme vozidla teda nemožno pochybovať. Špeciálny kus sa bude pohybovať po švédskom Štokholme.

Karoséria má modrú farbu odtieňu Peacock a nenápadné disky. Ak by sa dalo povedať, že práve Phantom bude nenápadný, tak toto by bol typický príklad, ktorý by bol prehliadnuteľný a nevzbudzoval by pozornosť práve vďaka kombinácii zovňajšku.

Interiér je ale o niečom inom. Kožené čalúnenie modrej farby s odtieňom Charles Blue je len začiatkom. Na to, aby bol Phantom Rose jedinečný bolo nutné spraviť milión stehov, ktoré vytvorili zaujímavé ornamenty.

Rolls-Royce Phantom Rose - detaily sú strhujúceZdroj: Rolls-Royce

Strop nad pasažiermi začína s motívom ruží, ktorých stonky majú odtieň vonkajšieho laku karosérie. Medzi samotnými ružami sa našli aj miesta pre motýle. Ruže a motýle predsa idú spolu. Okrem stropu sú ornamenty z ruží aj na dverových výplniach a prístrojovej doske.

O pracnosti automobilka nehovorí, ale určite samotná výšivka trvala minimálne pár týždňov. Podľa tohto je jasné, že majiteľ má asi rád ruže.

Rolls-Royce Phantom Rose - zvonka je nenápadne modrýZdroj: Rolls-Royce