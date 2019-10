Prezreli sme si inovovaný Ford Transit, toto je 5 najdôležitejších noviniek

07.10.2019, 16:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Na evente pred autosalónom v Nitre sme mali možnosť si pozrieť aj nový Ford Transit. Teda nový úplne nie je, je len inovovaný. Ale o to väčšie sú inovácie. Niektoré sú dôležité, iné sa dajú ľahšie prehliadnuť a neprispievajú ku úžitkovej hodnote vozidla. Nedôležitým je napríklad chrómový krúžok okolo zámku dverí. Vybrali sme 5 dôležitých prvkov, ktoré však reálne pomôžu pri každodennom používaní.

1. Nižšia hmotnosť

Ford sa podujal na cestu znižovania hmotnosti. Zníženie pohotovostnej hmotnosti automaticky znamená zvýšenie užitočnej. Je to logické, nakoľko väčšinou sú autá s celkovou hmotnosťou 3,5 tony, prípadne inou legislatívne stanovenou hranicou. Takže keď ubudlo z pohotovostnej hmotnosti 80 kilogramov, tak sa úžitková presne o toľko zvýšila. Automobilka toto dosiahla hliníkovou kapotou, inými diskami, modifikáciou výfukového potrubia a prepracovanou kabínou vodiča.

Ford Transit 02Zdroj: Ford/Martin Sirotný

2. Nová prístrojová doska

Transit si najviac kritiky vyslúžil za menej modernú prístrojovú dosku. Automobilka zapracovala aj tu a ponúka úplne nový vzhľad vnútra. Vhod príde viacero odkladacích plôch a schránok a tiež nový informačno-zábavný systém. Transit, tak ako ostatné modely, ponúkne tiež SYNC3. To znamená aj možnosť lepšieho hlasového ovládania ako bola kedykoľvek doteraz.

Ford Transit 03Zdroj: Ford/Martin Sirotný

3. Modernizované motory

Pod kapotou bude na výber z troch verzií motora 2,0 EcoBlue. Oproti predchodcovi prináša zníženie spotreby, spolu s nižšou hmotnosťou, až o 7 percent. Ku verziám s výkonom 77 kW (105k), 96 kW (130 k) a 125 kW (170 k) pribudne úplne nová verzia dosahujúca 136 kW (185 k).

Ford Transit 04Zdroj: Ford/Martin Sirotný

4. Automatická prevodovka s desiatimi stupňami

Dodávka a všetky možné verzie bude môcť byť vybavená novou automatickou prevodovkou. Tá bude mať až 10 prevodových stupňov a voľba režimu jazdy bude a ňou v základnej výbave. Prevodovka bude s motormi dosahovať nízke otáčky aj pri diaľničných presunoch.

Ford Transit 05Zdroj: Ford/Martin Sirotný

5. Nová konektivita

SYNC3, najnovší infromačno-zábavný systém do Fordu, ktorý sa dostal aj do Transitu bude mať možnosť pripojenia telefónov cez Apple CarPlay a Android Auto. Bude to káblové prepojenie. A tiež ponúkne Connected Services, kedy sa auto môže premeniť na mobilný hotspot schopný ponúknuť pripojenie až 10 mobilným zariadeniam. V prípade trojmiestnej dodávky môže mať každý pasažier naraz pripojený mobil, tablet a notebook. Taktiež, cez mobilnú aplikáciu, môže vodič, či správca vozového parku, sledovať viacero údajov o stave vozidla. Pozná polohu vozidla, či stav nádrže a tlak v pneumatikách.

Ford Transit 06Zdroj: Ford/Martin Sirotný