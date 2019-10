Prvá jazda na novom Renaulte Zoe: Nie je to iba facelift

03.10.2019, 14:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Renault predstavil novú generáciu modelu Zoe, ktorú sme si mohli počas prvých jázd vyskúšať. To, čo na prvý pohľad vyzerá len ako facelift, na základe základných vonkajších tvarov, je však omnoho detailnejšie vylepšenie, je to vlastne nová generácia obľúbeného elektromobilu.

Aj keď stále ostáva hatchbackom, tak sa od minulej generácie dá nová odlíšiť viacerými prvkami. Predok je úplne nový, prináša Pure LED Vision svetlá využívajúce výlučne LEDkové osvetlenie. Zadné sveltá tiež dostali iné rozloženie prvkov a tiež dynamické smerovky, ktoré sa postupne rozsvecujú.

Kým zvonka to naozaj vyzerá na facelift, vnútro je úplne iné. Z lacno pôsobiacich plastov na prístrojovej doske a v interiéri prešli jednotlivé plochy presunom ku hodnotnejším materiálom. Dá sa vlastne povedať, že interiériový skok nie je o jednu generáciu, ale minimálne o dve. Čalúnenie môže byť aj kožené, ale omnoho zaujímavejšie vyzerá látkové z recyklovaných vlákien. Okrem strednej časti sedadiel pokrýva látka aj panely prístrojovej dosky, napríklad kúsok pred spolujazdcom, či ostrovček okolo voliča smeru jazdy.

Pocit z interiéru umocňuje aj implementácia nového informačno-zábavného systému s vertikálnym dotykovým displejom. Nemá toľko hluchých plôch lakovaných čiernou farbou ako mal R-Link. Systém Easy Link je intuitívny, má pekné zobrazenie jednotlivých funkcií a je prepojený s databázami a vyhľadávačmi. Zvláda Apple CarPlay a aj Android Auto, ale obe iba s použitím kábla. Okrem stredového displeja je ešte jeden displej aj pred očami vodiča miesto analógových ukazovateľov. Rozlíšenie je výborné a všetky údaje sú výborne čitateľné. Zvolené zobrazenia sú skôr klasicky strihnuté.

Renault Zoe - v ponuke bude s dvomi výkonmiZdroj: jmr

V kabíne je niekoľko odkladacích miest na telefón, peňaženku, prípadne iné drobnosti. Dôležité je, že majú gumový povrch, takže telefón nemá tendenciu v ostrejšej zákrute vyskočiť preč. Dizajn prístrojovej dosky ešte dolaďujú detaily ako nová klimatizácia. Má síce iba jednu zónu, ale ovláda sa kolieskami a príjemne vyzerajúcimi tlačidlami. Podobnú má aj Dacia v modeli Duster. Do Zoe naozaj pekne sadnú. Naozaj, celý interiér vytvára pocit kvality, je omnoho ďalej ako bol predchodca.

Samotný pohon vozidla je úplne nový, má výkonnejší 100 kW (136 k) motor a čerpá z batérie s kapacitou 52 kWh. Nie je to jediná voľba, táto je označená ako R135, ešte existuje R110 s nižším výkonom. Na prvých jazdách sme mali práve tú výkonnejšiu verziu a aj tu je cítiť výrazný posun. Zoe je naozaj svižným elektromobilom a aj pri drsnom zachádzaní sa dokáže hýbať so spotrebou do 20 kWh na 100 kilometrov. Pri bežnej jazde nebude problém dosiahnuť papierových 17 kWh.

Výraznou devízou Zoe je vyladenie podvozku. Samotnému ovládaniu pomáhajú aj batérie umiestnené v podlahe, ale ani samotný podvozok nezaostáva. Zoe je veľmi dlho neutrálne a je jasné, že konštruktéri mysleli aj na brzdenie. Z malého Zoe je naozaj použiteľné auto. Je ešte lepšie ako doteraz a môže za to najmä nový interiér, motor a batéria.

Renault Zoe - nový Easy Link je krokom vpredZdroj: jmr