Renault Triber ukazuje ako vtesnať sedem miest na malý pôdorys

Renault predstavil nový model, ktorý bude určený špeciálne pre indický trh. Ten má svoje špecifiká a potreby, ktorými sa odlišuje od iných globálnych trhov. Jedna z najľudnatejších krajín je dostatočne veľkým trhom, aby automobilky vyvíjali špeciálne modely práve pre toto geografické územie.

Francúzska automobilka pre Indiu pripravila model Triber. Je to malý automobil, ktorý kombinuje výhody SUV a MPV. Alebo je to tak aspoň čiastočne, z MPV si berie veľký priestor a z SUV zase zvýšenú svetlú výšku a oplastovanie.

Predná časť pripomína iné modely automobilky maskou chladiča s veľkým logom. Reflektory sú klasické s halogénovým osvetlením, vyzerajú ako z Dacií. Renault Triberu dal aj LEDkové denné svietenie, ktoré umiestnil do nárazníka.

Interiér pristupuje k dizajnu minimalisticky. Trh, na ktorý je auto určené nepotrebuje tvarové excesy. Celkové stvárnenie znova pripomína produkty Dacia. V strede je relatívne veľký dotykový displej s možnosťou zrkadlenia telefónu pomocou Apple CarPlay a Android Auto.

Renault Triber - celková dĺžka je necelé 4 metreZdroj: Renault

Veľkým prekvapením je, že auto disponuje siedmimi miestami. To všetko na dĺžke 4 metre. Šírka je pritom len 1,739 metra. To znamená, že pasažieri v strednom rade, kde by mali sedieť traja, budú trochu stiesnení.

Pohon crossoveru zabezpečuje trojvalec s litrovým objemom a bez prepĺňania. Na posúvanie v Dillí to je adekvátna pohonná jednotka. Disponuje výkonom 55 kW (75 k) a krútiaci moment je tiež nízky, len 96 Nm. Štandardne bude mať 5-stupňovú manuálnu prevodovku a za príplatok automatizovanú verziu.

Renault plánuje v prvých troch rokoch predať 200-tisíc kusov Triberu, potom sa majú predaje zdvojnásobiť. Výroba bude prebiehať vo fabrike v Chennai.

Renault Triber - na malom pôdoryse je naozaj 7 miestZdroj: Renault