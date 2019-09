Rozprávali sme sa o novej Kuge, bude mať tri druhy hybridu

24.09.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Nový Ford Kuga prichádza už so svojou treťou generáciou, čo svedčí o enormnom úspechu vozidiel SUV. O ňom hovorí aj fakt, že na autosalóne vo Frankfurte automobilka predstavila nielen Kugu, ale aj novú Pumu a tiež európsku verziu Explorera. O Kuge sme sa porozprávali s Glenom Gooldom, zodpovedným model samotný.

Aké sú základné aspekty nového modelu, čím je lepší od svojho predchodcu?

S novou Kugou by sme chceli vyzdvihnúť niekoľko vecí. Prvý, pre nás dôležitý aspekt, je použitie platformy C2 pre SUV, ďalej je to globálne auto a má viacero možností elektrifikácie, z ktorej si zákazníci môžu vybrať. Má MHEV (mild hybrid), PHEV (plug-in hybrid) a FHEV (full hybrid). A tiež má na výber klasické spaľovacie motory. A tiež štvorkolku. Má široké portfólio možností, z ktorých sa dá vybrať.

Hovorili ste o globálnom modeli, bude Kugou na celom svete?

Nie, v USA a v Číne to bude Escape.

Len kvôli perspektíve, čo beriete ako hlavného konkurenta vozidla v Európe?

Segment je veľmi široký, pretože práve tento segment aktuálne láka pozornosť zákazníkov. Dopyt po SUV sa zvyšuje, preto je aj kategória SUV naozaj široko zastúpená.

Keď sme spomenuli plug-in hybrid, aký bude jeho dojazd na nabitie?

Samotný dojazd na batérie je 56 kilometrov a hodnota CO2 bude na úrovni 26 gramov na kilometer. Celkový výkon systému je 165 kW (225 k), čo je dôvod, prečo sme nadšení z plug-in hybridu, ponúka veľmi príjemnú jazdu. Predstavíme ho budúci rok a myslíme, že bude mať u zákazníkov úspech.

Ford Kuga - PHEV bude mať dojazd až 56 kilometrovZdroj: jmr

Aký predpokladáte podieľ týchto hybridných verzií?

Nebudeme hovoriť o presných číslach, to je predčasné. Ale pravdou je, že budeme predávať naozaj veľa elektrifikovaných vozidiel. Benzín má stále silné postavenie, ale máme úlohu vysvetliť zákazníkovi ako funguje hybrid. Fabrika vo Valencii je pripravená prispôsobiť svoju produkciu podľa potrieb trhu. Ak si pozriete dnešnú paletu áut vo Frankfurte, tak je jasné, že sa všetko posúva bližšie ku elektrickým a elektrifikovaným vozidlám. My chceme s Kugou ukázať viacero možností ako to môže vyzerať. My máme všetko v expozícii s elektrifikovaným pohonom.

Máte tu aj Pumu na boku má napísané Ecoboost Hybrid a má manuálnu prevodovku, ako to funguje?

Je to mild hybrid s menšou batériou a štartér-generátorom. Ten zlepšuje nielen výkon a zároveň znižuje spotrebu, ale nedokáže jazdiť v čisto elektrickom režime.

Takže máme v Kuge tri druhy hybridu, aký je medzi nimi rozdiel?

Mild hybrid ponúka zníženie spotreby, podobne ako v Pume, ale nemôže jazdiť v EV režime. Plug-in hybrid má veľkú batériu a na nabitie prejde až 56 kilometrov. A full hybrid je rovnaký ako v Mondeu, nedá sa síce nabíjať z elektrickej siete, ale aj tak ponúka možnosť jazdiť výlučne na elektrickú energiu.

Ford teda bude mať najširšiu ponuku hybridov. Budú tieto hybridy s pohonom všetkých kolies?

Budeme mať predokolku plug-in hybrid, full hybrid bude štvorkolkou a mild hybrid diesel bude s pohonom všetkých kolies.

Takže mild hybrid bude v Kuge iba v kombinácii s naftovým motorom, alebo bude aj benzínová možnosť?

V Kuge iba v kombinácii s naftovým motorom. Vo Fieste, Focuse a Pume budeme mať mild hybrid s benzínovým motorom.

Ford Kuga - EcoBlue hybrid kombinuje mild hybrid a naftový motorZdroj: jmr

Nemyslíte si, že bude pre zákazníka trochu zložité vybrať si?

Je to pre nás veľká výzva. Musíme správne naučiť zákazníkov a vysvetliť im výhody jednotlivých verzií. Keď zákazník príde, že chce elektrifikované vozidlo, tak mu budeme musieť vysvetliť rozdiely a pomôcť mu vybrať tú správnu možnosť pre ich situáciu a životný štýl. Ak býva v byte na druhom poschodí, tak ťažko bude využívať plug-in hybrid. Celá Európa sa bude musieť naučiť čo je správnym elektrifikovaným vozidlom. Nie je to len o automobilkách, ale aj o motoristických novinároch. Ak si zákazníci kúpia nesprávny hybrid, tak nebudú spokojní.

Okrem hybridov budú teda dostupné aj benzínové a naftové motory, aký je na to dôvod?

Ak si kupujete niečo, čo potrebuje nabíjanie, tak musíte myslieť aj na otázku kde nabíjať vôbec budete. Niektoré krajiny nemajú infraštruktúru tak dobre vybudovanú. V Škótsku je ich naozaj málo. Ak pôjdete krížom cez Európu, tak musíte dopredu rátať s nabíjacími stanicami a zastávkami. Aj to je dôvod, že klasické benzínové a naftové motory ostanú v ponuke naďalej. Kuga bude mať dvojlitrový naftový motor a 1,5-litrový prepĺňaný benzín.

Bude aj niečo ako plne elektrická Kuga?

Nie, nebude, určite. Ale určite ste videli Mustangom inšpirované SUV, to bude našim prvým plne elektrickým vozidlom. A plánujeme 8 ďalších elektrických, či hybridných vozidiel od teraz do roku 2024. Ale ešte nemôžeme povedať o aké pôjde. Pre Kugu však plne elektrická verzia v plánoch nie je, pretože máme širokú ponuku hybridných verzií a náš zákazník nepožaduje takéto vozidlá.

Spomenuli ste Mustangom inšpirované SUV, nebude to zvláštne? Kúpili by ste si ho?

Videl som ho a určite áno. Je to jedno z najzaujímavejších áut, ktoré vyvíjame. A ukážeme ho už tento rok.

Ford Kuga interview with Glen Goold 2Zdroj: Viktor Katerinčin