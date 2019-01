Shelby GT500 bude mať šialený výkon viac ako 700 koní

17.01.2019, 11:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Shelby pripravil novú verziu športového modelu GT500. To, čo by malo začať svoj život ako obyčajný Mustang, možno so štvorvalcom sa v rannom štádiu vydá trochu inou cestou. Zmeny nie sú len výkonové, ale auto je ako iný celok.