Škoda vypustila skice nového crossoveru Kamiq

Škoda sa púšťa do ponuky crossoverov naozaj zhurta. Po Kodiaqu a Karoqu prichádza ďalší s menom začínajúcim a končiacim podľa novej schémy. Bude sa volať Kamiq a ukáže sa v Ženeve na autosalóne. Dovtedy bude automobilka pokračovať s teasingovou kampaňou.

Nový model síce nesie meno, ktoré už automobilka používa na čínskom trhu, ale aj napriek zhodnému menu budú tieto dve vozidlá úplne odlišné. Európska verzia bude mať veľa spoločného so Seatom Arona a Volkswagenom T-Cross.

Predná časť, podľa skíc, bude mať širokú masku so zvislými lištami. Svetlá tiež ostanú dvojdielne, avšak tu to vyzerá, že doplnkové nebudú tie malé, ale tie veľké. To by znamenalo podobný systém ako používa Citroën, či Hyundai s Konou.

Rovnaká pre všetky terénnejšie modely Škody bude línia kapoty. Kamiq dokonca bude mať, ako prvý automobil v histórii automobilky aj dynamické ukazovatele smeru jazdy. Pre finálnu verziu bez komiksovo natiahnutých proporcií bude treba počkať do ženevského autosalónu.

Škoda Kamiq - zozadu vidno nový tvar svetielZdroj: Škoda

Vedúci oddelenia ŠKODA Design Oliver Stefani hovorí: „Na našom novom mestskom SUV KAMIQ sme svetlomety usporiadali úplne po novom. Delené svetlomety so svetlom na denné svietenie nad hlavnými svetlometmi, ktoré sa vo vozidle značky ŠKODA objavujú prvýkrát, prepožičiavajú modelu KAMIQ svojbytný vzhľad a predstavujú ďalšiu interpretáciu úspešného dizajnového jazyka našich SUV.“