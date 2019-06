Skúsili sme Mercedes EQC. Aký je nový elektromobil?

27.06.2019

Mercedes-Benz postupne elektrifikuje väčšinu svojich modelov. Hybridmi, aj keď len čiastočnými, sú autá aj bez toho, aby to kričali do éteru, aby to prezentovali niečim odlišne vyzerajúcim. EQ Boost je napríklad v každom benzínovom motore s číselným označením 450. To nie je koniec. Teraz automobilka predstavila svoj nový elektromobil EQC aj na Slovensku.