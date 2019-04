Strhujúce Porsche 911 Speedster má vnútornosti z 911 GT3

22.04.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Porsche už predstavilo novú generáciu legendárneho modelu 911. Ale to neznamená, že už všetky modely budú brať prvky z neho. Automobilka pripravila aj špecialitu, ktorá vznikla na základoch predchádzajúcej generácie.

Model 911 Speedster je tým, čo by sa dalo nazvať Best of predchádzajúcej generácie. Za dizajnom s okrúhlymi svetlami sa skrýva technika, ktorú autu prepožičala verzia 911 GT3. Otvorený karoséria má výrazne znížený rám okna a vyzerá, že ani nepotrebuje akúkoľvek strechu. Pre istotu však má plátenú,

Tvar modelu pripomína model 550 Spyder, ale v modernom prevedení. Pri verzii Speedster ide najmä o pomer hmotnosti a výkonu. Preto má motor s objemom štyri litre a klasickým usporiadaním šiestich valcov na plocho.

Dosahuje výkon 375 kW (510 k) a maximum otáčok je na hodnote 9 000. Atmosférický agregát pomáha ľahkej karosérii zrýchliť na stovku za menej ako 4 sekundy. Jedinou možnosťou je kombinácia s manuálnou šesťstupňovou prevodovkou.

Porsche 911 Speedster - ingrediencie dodalo Porsche 911 GT3Zdroj: Porsche

Sedemstupňový manuál nie je v ponuke, lebo je o 5 kilogramov ťažší ako šesťstupňový. Automatická prevodovka by dokonca pridala 20 kilogramov. V znamení odľahčovania je aj karbónové veko kufra a kryt motora. Speedster stojí na ľahkých diskoch s priemerom 20 palcov s centrálnymi maticami.

V rámci zníženia hmotnosti nemá Speedster štandardne ani klimatizáciu, ale tá bude v ponuke ako doplnková výbava bez príplatku. O cene Porsche neinformuje, ale bude ťažké dostať sa k jednému z nich, lebo produkcia bude obmedzená na 1 948 kusov. Objednávky začnú v máji a prvé autá dorazia k majiteľom už koncom roka.

Porsche 911 Speedster - klimatizácia je v doplnkovej výbaveZdroj: Porsche